Identificación de líneas eléctricas para proteger avifauna

Viernes, 06 Agosto 2021 06:46

El Boletín Oficial de Castila y León ha publicado esta semana el anuncio que permite a los titulares de líneas eléctricas situadas en Castilla y León declarar hasta el 30 de noviembre de 2021 aquellos tendidos que no se adecúan a las prescripciones técnicas establecidas en por la normativa.

La publicación el 4 de agosto del anuncio de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, para la determinación, notificación y publicación mediante resolución motivada de las líneas eléctricas afectadas por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, constituye uno de los primeros pasos ya anunciados el pasado día 27 de abril de 2021.

Tuvo lugar en abierto una jornada específica sobre la problemática de los tendidos eléctricos y la mortalidad de avifauna por colisión y electrocución en Castilla y León, cuyo objetivo fue dar a conocer a los titulares de líneas eléctricas, así como a otros colectivos interesados como empresas distribuidoras o administraciones públicas, empresas de mantenimientos de líneas eléctrica, empresas de telefonía, titulares de explotaciones agrarias y forestales, etc., las ayudas y actuaciones que ha previsto la Junta de Castilla y León para reducir el riesgo de accidentes de aves en estas infraestructuras, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El anuncio establece el mecanismo para la identificación voluntaria de aquellas líneas eléctricas, por parte de sus titulares, que permitirá mejorar la caracterización e inventario de líneas eléctricas que no se adecúan al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de forma complementaria a las actuaciones que de oficio practique la Administración. Estas líneas serán incorporadas a la resolución motivada que se publique, sumándose así a la ya realizada mediante Resolución de 27 de febrero de 2012 de la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo.

De esta forma, se tendrá conocimiento de aquellas líneas que, existiendo con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto, aún precisan apoyo financiero para ajustarse a sus prescripciones técnicas necesarias para evitar afección a la avifauna. En este sentido, se ha habilitado una nueva financiación para continuar con el proceso de adaptación de líneas eléctricas a la necesaria protección de la avifauna de la Comunidad.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 14 de abril ha acordado la distribución territorial de créditos relativos a la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, asignándose a Castilla y León un importe de 13’7 millones de euros, de los 60 millones aprobados a nivel nacional, para realizar todas aquellas actuaciones necesarias para la corrección de tendidos eléctricos.

Con el fin de ejecutar las correcciones objeto de estos fondos antes del 31 de mayo de 2026 y conseguir una corrección de 4.591 apoyos, según establece la citada Conferencia Sectorial, se prevé ampliar el inventario de líneas eléctricas que no se ajusta a las prescripciones técnicas publicado mediante la Resolución de 17 de febrero de 2012 de la Dirección General de Energía y Minas. Esta nueva publicación, que pretende abarcar no sólo las empresas de distribución sino también tendidos eléctricos de propiedad particular, está prevista que vea la luz a finales de este año 2021 lo que permitirá articular una primera concesión en el primer semestre del año 2022.

Se prevé igualmente hacer una segunda actualización de líneas que no se adecúan al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, en el primer semestre del año 2023 para proceder a una nueva concesión a finales del año 2023, que posibilite llegar al hito de ejecución marcado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, del 50 % de los fondos otorgados.

Descargas

BOCYL-D-04082021-13.pdf