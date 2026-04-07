Cuatro talleres de Soria participan en Días Europeos de las Artesanía

Martes, 07 Abril 2026 12:44

La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), impulsa una nueva edición de los Días Europeos de la Artesanía, una iniciativa que sitúa a este sector en el centro de la vida cultural, social y económica del territorio y que permitirá abrir al público 35 talleres artesanos de las nueve provincias los días 11 y 12 de abril, con récord de participación. Cuatro de los 35 talleres serán de Soria.

La celebración de este evento, que se desarrolla bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los artesanos, acercar a la ciudadanía los procesos de creación y contribuir a la preservación de oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León, al tiempo que generan actividad económica y empleo en el medio rural y urbano.

Gracias al respaldo de la Junta de Castilla y León, esta edición alcanza una participación récord, con talleres abiertos de disciplinas tan diversas como la cerámica, la alfarería, la madera, el textil, el cuero, la joyería, el vidrio, la forja o la luthería. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa en cada taller.

En la provincia de Ávila participan cuatro talleres artesanos: Artesanía Textil Los 8 Gatos, en La Adrada, ofrecerá una actividad demostrativa sobre los usos y aplicaciones de la lana cardada; Gadu, en Arenas de San Pedro, desarrollará un taller participativo de torno de alfarería; Taller Alfacer, en Poyales del Hoyo, propone un taller participativo de pintura creativa sobre cerámica; y el taller de Alicia Serrano García, en Ávila capital, realiza un taller participativo de joyería, fundición e iniciación a biomateriales.

Burgos contará con la participación de Arte en Cuero, en Tubilla del Lago, con un taller demostrativo y participativo de marroquinería; Mónica Cerámica, en Ezquerra, desarrolla un taller participativo de objetos utilitarios en cerámica; Afbarte, en Sargentes de la Lora, abrirá sus puertas con un taller participativo de objetos decorativos en madera; e Intrépida Arte en Madera, en Burgos capital, ofrece un taller participativo de montaje y decoración de lámparas de madera.

En León participan tres talleres artesanos: Artesanía Pumarego, en Pereda de Ancares, con una demostración de cucharas y vasos de madera elaborados con técnicas tradicionales; La Cárcel Artesanía, en Ponferrada, con un taller participativo de reciclado y corte de botellas de vidrio; y Cuchillos El As, en Garrafe de Torío, con una demostración de forja y elaboración artesanal de cuchillos.

La programación en Palencia incluye a De un Palo Artesanía, en Abarca de Campos, con una demostración de torneado en madera para objetos decorativos y utensilios; Ídem de Lienzo, en Santa Cecilia del Alcor, ofrece un taller demostrativo de tejeduría y tintes naturales; Llavamar, en Guardo, se suma a la celebración con una demostración de joyería en vidrio con soplete; y el taller de José Castrillo, en Tarilonte de la Peña, ofrecerá una demostración de forja artística bajo el título 'Sentir el metal'.

En la provincia de Salamanca participan La Telana, en Salamanca capital, con un taller demostrativo de corte de metal y esmalte al fuego; Jabones del Cortino, en Monleras, con un taller participativo de jabonería natural; Francés Bruno Luthier, en Béjar, con una demostración sobre la construcción artesanal de instrumentos de cuerda; y Balanzas Manuel Jaén, en Santibáñez de Béjar, con un taller participativo de fabricación y calibrado de balanzas romanas.

Segovia contará con Coloron Metal, en Cabañas de Polendos, con un taller demostrativo de esmalte al fuego aplicado a la joyería; La Cija, en Torrecaballeros, ofrece un taller participativo de porcelana y decoración cerámica; Ikigai Joyería, en Coca, ha programado un taller participativo de grabado sobre plata; y Taller de Simone, en La Losa, desarrolla una demostración de técnicas cerámicas.

En Soria participarán Mico Ceramics, en Pedrajas, con una demostración de torno de alfarero; Taller de Joyería Pardo, en El Burgo de Osma, con un taller participativo de fundido y pulido de metal; Maquetas Soria Mario, en Soria capital, con un taller participativo de realización de maquetas topográficas; y Almafar, en Tajueco, con un taller participativo de torno de alfarero tradicional.

La provincia de Valladolid reunirá a Alamares, en Mota del Marqués, un taller participativo de marroquinería en cuero cosido; el taller de Israel Álvarez, en Tiedra, con una demostración de torno y visita al taller cerámico; La Alfarería, en Arrabal de Portillo, con un taller participativo de torno de alfarero; Donde la lana sueña, también en Arrabal de Portillo, con una demostración de fieltro y procesado de lana; y Guitarras Pisa, en Valladolid capital, con una demostración sobre la construcción artesanal de guitarra

Finalmente, la provincia de Zamora estará representada en la celebración por tres talleres artesanos ubicados en distintos puntos del medio rural. En Villardeciervos, Cuando la Madera Habla ofrecerá un taller demostrativo de restauración de madera centrado en la recuperación de piezas y en técnicas tradicionales de ebanistería y carpintería; en Moveros, Alfarería Mari Carmen desarrollará un taller participativo de torno de alfarero, acercando al público a uno de los oficios más representativos de la zona; y en Puebla de Sanabria, Jabón de Zorro impartirá un taller demostrativo de elaboración de jabón artesanal, vinculado a la cosmética natural y al uso de materias primas respetuosas con el entorno.

Todos los talleres abrirán en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas el sábado 11 de abril, y de 11:00 a 14:00 horas el domingo 12 de abril. Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción a través del propio taller.

Toda la información sobre los talleres e inscripciones puede consultarse en diasdelaartesania.es seleccionando la provincia en la que se ubica el taller o en su caso la temática que se desea visitar.

Además, el sábado 11 de abril se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Centro de Artesanía de Castilla y León (CEARCAL), en Valladolid, con demostraciones en directo y la participación de 17 profesionales de distintas disciplinas.