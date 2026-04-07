La Junta presenta el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León

Martes, 07 Abril 2026 12:59

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organiza, del 15 de abril al 24 de mayo, el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que reunirá en Palencia la obra de 24 artistas en 17 exposiciones, bajo el lema ‘Guardar la felicidad’.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, ha presentado hoy el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que tendrá lugar en Palencia del 15 de abril al 24 de mayo.

En la presentación, han participado también el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, y el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Álvaro Rodríguez Fominaya.

Martínez ha destacado que “el Festival se adentra en la búsqueda y el significado de la felicidad. Una felicidad que no se corresponde con una satisfacción momentánea. ‘Guardar la felicidad’ es el lema de este año e implica una felicidad que no depende tanto de las circunstancias externas como de la actitud reflexiva que adoptamos frente a ellas”.

En este sentido, la directora ha señalado como “la fotografía tiene la capacidad única de atrapar instantes que, de otro modo, se perderían en el flujo constante del tiempo. Cuando se trata de capturar un momento de felicidad, la imagen se convierte en algo más que un simple registro visual pasando a ser una huella emocional”.

La directora ha afirmado que “el Festival de Palencia presenta un amplio y variado programa, con 23 actividades, en las que participan 24 artistas nacionales e internacionales, a través de 17 exposiciones, en un atractivo programa que convierte a Palencia y a Castilla y León en referente de la fotografía con emblemáticas figuras de la fotografía nacional e internacional”.

Un año más, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, “aúna esfuerzos y voluntades de diferentes administraciones e instituciones culturales de la ciudad, con la organización entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, los centros culturales dependientes de la Junta, además de la colaboración de Unicaja Banco, la Fundación Díaz-Caneja y asociaciones vinculadas al mundo de la fotografía como PallantiaPhoto”.

Programación 2026

El programa del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León incluye 23 actividades en la ciudad, con 17 exposiciones que reúne la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, y que se mostrarán en espacios expositivos de interior y exterior, con doce grandes cubos expositivos, que permitirán contemplar estas imágenes en calles, plazas y espacios públicos de la ciudad.

El Museo de Palencia, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, la Sala de exposiciones Unicaja, el Archivo Histórico Provincial, el Museo del Agua o el Teatro Principal serán los escenarios que acogerán las actividades programadas.

El Museo de Palencia albergará la exposición ‘Las bellas imágenes’ de la artista Carmela García, ampliamente reconocida en el panorama nacional de la fotografía y galardonada el pasado año con el Premio Nacional de Fotografía 2025. La obra de Carmela García reflexiona sobre la representación tanto de las mujeres como de las identidades en la historia visual, consciente de que, la representación y la autopercepción configuran la identidad. La exposición de Carmela García muestra fotografías de distintas series pertenecientes a la Colección MUSAC: ‘Ofelias’, ‘Paraíso’, ‘Escenarios’ y la serie ‘I Want to Be’ (Yo Quiero ser).

La Sala Unicaja albergará dos exposiciones.

La primera mostrará la obra de los artistas María Bleda y José María Rosa, conocidos artísticamente como ‘Bleda y Rosa’.

Las fotografías de Bleda y Rosa analizan conceptos como la memoria, la historia, la arqueología y el paisaje, que van desde lo más próximo a lo global.

En esta exposición se incluyen tres series pertenecientes a la Colección MUSAC: la serie ‘Campos de batalla’, que hace un guiño a la pintura de historia, la serie ‘Ciudades’, con imágenes que nos llevan al pasado urbano de la Península Ibérica y la serie ‘Origen’, en la que Bleda y Rosa proponen un recorrido por el origen del ser humano y en la que se exponen obras referidas al Yacimiento de Atapuerca.

La segunda exposición que podremos visitar en la Sala Unicaja será la muestra de Sergio Belinchón. Su obra parte de la fotografía documental para desarrollar uno de los conjuntos fotográficos más singulares del panorama español. Procedentes de la Colección MUSAC, en esta muestra se incluyen obras pertenecientes a tres series de su primera época, realizadas entre 2001 y 2003: ‘Ciudades efímeras’, ‘Suburbia’ y ‘Chile’.

En ellas, su mirada se centra en la idea de paisaje, lo urbano y el espacio en transición entre estos dos lugares.

La Fundación Díaz-Caneja también acogerá dos muestras.

La exposición ‘La montaña como posibilidad’, del artista Eduardo Marco Miranda. Su trabajo investiga la construcción cultural del paisaje y la transformación del territorio a través de la imagen abordando cuestiones como la antropización o el impacto ambiental en la alta montaña. La muestra aborda el paisaje como un espacio en tensión, atravesado por la antropización, la memoria visual y las consecuencias ambientales del presente. Esta sala acogerá, también, la interesante obra de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, reconocida internacionalmente por su esencial aportación en la documentación de la cultura popular y las expresiones comunitarias de su país. Durante más de 30 años Grobet fue testigo del quehacer, trayectoria y vivencias del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTCI), que registró en cerca de 25.000 fotografías.

Con su obra, ha dejado constancia del devenir de este proyecto, que rescata valores artísticos y estéticos de las etnias y los grupos con los que trabaja, y cuyo repertorio de obras clásicas y de autores locales se ha adaptado al entorno de las culturas chontal, chol, zoque, maya, mayo y náhuatl.

La Biblioteca Pública de Palencia albergará la exposición de los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria, y la sala del Archivo Histórico Provincial de Palencia presentará una exposición de los Fondos fotográficos de este Archivo Histórico.

En Castilla y León los Archivos de Ávila, Soria y Palencia han sido pioneros en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el rico y abundante patrimonio fotográfico que atesora la Comunidad.

Más allá del valor técnico de sus colecciones, los archivos ofrecen un testimonio documental imprescindible para comprender la evolución de la vida de las ciudades y provincias desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI.

La riqueza temática y variedad de estilos es extraordinaria: paisaje y urbanismo, patrimonio, retratos y escenas cotidianas, vida social y celebraciones populares.

El Museo del Agua acogerá la exposición de Alfonso Ordóñez ‘Trece BeS.O.S. Ritos amorosos y viejos cines añorados’, que trae el recuerdo de un tiempo pasado en el que un buen número de cines proyectaban todo tipo de películas en las ciudades.

En esta muestra, trece fotógrafos constatan que la ciudad sigue deseando historias desde aquel tiempo y dibujan una mirada que recrea con libertad la imagen icónica de Robert Doisneau, ‘El beso frente al Ayuntamiento’, esta vez frente a los vestigios de aquellos coliseos que iluminaron cinematográficamente el espacio urbano.

El Festival en las calles de Palencia

En diferentes enclaves de la ciudad de Palencia: Plaza de la Inmaculada, Plaza Mayor, Paseo del Salón y San Pablo, doce cubos mostrarán la exposición del artista musical y fotógrafo Manolo Quijano, un artista multidisciplinar con una reconocida trayectoria internacional en la industria musical y que ha desarrollado en paralelo un lenguaje propio en la fotografía como vía de expresión y comunicación.

De esta forma, se podrá contemplar su obra fotográfica, que nace de la observación de la realidad cotidiana de las ciudades y posteriormente transforma en paisajes inusuales, escenas inventadas o retratos con una clara carga simbólica. Calles desiertas, escaparates, arquitectura o figuras anónimas se convierten en materia prima para construir una belleza que trasciende lo inmediato y se aproxima a la metáfora.

Además, el Festival contempla la instalación de cuatro lonas de grandes dimensiones e impacto en espacios significativos de la ciudad, como el exterior del centro cultural Lecrac, el Museo del Agua y dos lonas más en la fachada del Ayuntamiento de Palencia.

Ciclo de Cine y otras actividades

Dentro de la programación del Festival, se ha organizado un ciclo de cine, coordinado por la actriz y cineasta Aia Kruse con la proyección de cuatro películas en el Teatro Principal.

Además, dentro de las actividades paralelas al Festival, se han programado visitas guiadas a las exposiciones en colaboración con PallantiaPhoto.

Toda la programación e información se puede consultar en la página web del Festival www.fifcyl.es