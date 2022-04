Los siniestros con animales se disparan en 2021

Viernes, 01 Abril 2022 14:24

Los siniestros de tráfico provocados por los animales se han disparado un 40 por ciento en 2021 respecto a 2019 (último ejercicio sin impacto de las restricciones de movilidad por la pandemia) y un 60 por ciento respecto al ejercicio anterior, según se desprende del V Informe del Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial.

El informe sobre colisiones de vehículos contra animales sitúa al jabalí como el protagonista y a Castilla y León como la Comunidad con mayor siniestralidad.

El año 2021 cerró como el ejercicio de peor siniestralidad en carretera de los últimos años en cuanto a colisiones con animales, consolidando una tendencia al alza que solo rompió 2020 por las restricciones de movilidad.

Para Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA, “el incremento de la población de animales cinegéticos y su salida en busca de alimentos ha podido provocar el incremento de la siniestralidad, muy significativa el año pasado y aún por encima de los niveles prepandemia de 2019”.

El jabalí es el animal que más siniestros provocó el año pasado con un 36 por ciento de la siniestralidad, seguido del corzo (26%) y el perro (20%).

Estos tres animales representan el 82 por ciento del total de siniestros registrados por el Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA.

En el lado contrario, sólo liebres y zorros protagonizan un menor número de incidentes.

Castilla y León (25%), Galicia (17,6%) y Cataluña (10,6%) concentran más de la mitad de los accidentes de tráfico con animales, manteniendo las tres primeras posiciones en el ranking de los últimos años.

Respecto a la tipología de animales, se mantiene el ranking de las Comunidades en cuanto a los animales cinegéticos mientras que Andalucía pasa a ocupar la primera posición en lo que respecta a los animales domésticos.

Por provincias, Burgos (6,7%) es la de mayor siniestralidad total con animales, seguida por Ourense con un 5,5% que, junto a León y A Coruña (ambas con un 4,4%), cierran las posiciones con mayor siniestralidad en España.

Se registran diferencias respecto a los animales domésticos con Murcia, Pontevedra y Baleares en cabeza.

Coincidiendo con la época de caza, son los meses de octubre, noviembre, y diciembre los que registran un porcentaje de siniestralidad más alto. De hecho, estos tres meses concentran el 30,2% de los accidentes.

Por el contrario, enero es el mes que registra menor siniestralidad.

El informe del Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA analiza también los siniestros por día de la semana, que se mantienen en los mismos términos que en años pasados.

El viernes es el día más peligroso, registrando el 15%de los accidentes con animales, seguido de los miércoles (14,8%) y los martes (14,6%).

En el lado opuesto nos encontramos con el jueves, el día con menor probabilidad de sufrir un accidente con un animal (13,4%)

Consejos de prevención

Como en todos los informes que publica, el Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial acompaña las conclusiones de los análisis que difunde con una serie de consejos de prevención, que en este caso son:

 Reducir la velocidad, para tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. Los peores momentos de encuentros con animales son el amanecer y el anochecer tanto por la reducción de visibilidad como por el incremento de la movilidad de los propios animales. Es conveniente hacer sonar el claxon repetidas veces con objeto de ahuyentarlos. Hay que recordar que el comportamiento de los animales en estas situaciones es impredecible.

 Si el animal queda en la carretera, llamar al 112 para evitar que otro vehículo pueda sufrir otro siniestro al chocar con su cuerpo.

 En zonas en las que hay riesgo de que crucen animales por la vía, conviene practicar una conducción defensiva y estar atento a cualquier señal (movimiento, brillo, etc.) que pueda indicar la presencia de un animal en las proximidades. Estar alerta tanto a derecha como a izquierda (la tendencia natural es fijarse más en el lado derecho) aunque los animales pueden aproximarse desde ambas partes.

 Mantenimiento de luces y limpiaparabrisas en perfecto estado, llevar limpio el parabrisas y usar siempre el cinturón de seguridad.

 Hay que evitar volantazos y movimientos bruscos: se puede perder el control del vehículo y provocar un accidente o salirse de la vía. Si la colisión con un animal es inevitable, se debe mantener la vista hacia donde se quiera llevar el vehículo (nunca mirar al animal), pisar el freno a fondo y tratar de chocar en ángulo (no frontalmente).

 Tras chocar con un animal, hay que detenerse en cuanto sea posible en un lugar seguro, fuera de la calzada, señalizar la parada, ponerse el chaleco reflectante, comprobar el estado del vehículo y llamar a la Autoridad o sus Agentes para comunicar el hecho. No hay que acercarse nunca a los animales heridos. Posteriormente, debe contactarse con el seguro para comunicar los daños que haya podido sufrir el vehículo.