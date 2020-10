El PSOE pide a la Junta que proteja a los celadores

Martes, 20 Octubre 2020 20:08

El procurador socialista, Javier Campos, ha denunciado esta tarde en el pleno de las Cortes la situación de los celadores y ha pedido a la Consejería de Sanidad que las gerencias unifiquen criterios y que en todos los hospitales los procedimientos de actuación del personal, incluidos los celadores, sea el mismo, minimizando riesgos y garantizando la salud de este personal en el ámbito laboral.

“La responsabilidad, quiera o no, es suya y es una realidad que no se protege por igual a todo el personal sanitario”, ha señalado Campos tras preguntar a la Junta por qué no protege por igual la salud de todo el personal sanitario no dotando a los celadores de los equipos de protección individual que requiere en cada situación específica el desempeño de sus funciones

Campos ha pueto en valor la decisión del Gobierno de España de incluir a los celadores como personal de riesgo a la vez que ha asegurado que “incluso sin esta calificación, es absolutamente razonable que la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la protección ante los riesgos en el ámbito laboral de estos trabajadores, les dotara de los Epi´s oportunos para el ejercicio de sus funciones, cosa que no ha ocurrido y a día de hoy no ocurre.”

Asimismo, ha considerado “difícil de entender” que una técnica que está funcionando bien en muchos centros hospitalarios como es la denominada planta de cribado, no esté operativa en todos los centros de la Comunidad.

“No es una petición caprichosa. Ha sido reivindicada por parte del sector, con importantes advertencias de convocatoria de huelgas” ha recordado el portavoz socialista, que instó al gobierno regional a proteger este engranaje fundamental de la maquinaria

“Y háganlo ya. Han comenzado por los consultorios, no paren y, aunque se apunten al diferido, como el PP, háganos caso, sea responsable, ejerza y defienda, su responsabilidad de gobierno”, ha pedido a la consejera de Sanidad.