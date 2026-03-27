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Una cita con la música de Semana Santa en San Esteban de Gormaz

La iglesia parroquial de San Esteban de Gormaz acogerá el próximo martes, 31 de marzo, el concierto de marchas procesionales “Mi Amargura”.

La Agrupación Musical Compases del Duero ofrecerá este concierto a partir de las 20.45 horas.

Se trata de una propuesta para vivir la Semana Santa desde la música, en un concierto que invita a la emoción, la tradición y la reflexión a través de algunas de las marchas más representativas de estas fechas.

La marcha procesional se creó en la segunda mitad del siglo XIX y lo hace bajo el concepto de marcha fúnebre, como forma musical muy recurrida durante dicha centuria, albergada bajo la corriente estilista del Romanticismo.

De ella emanaron grandes composiciones que posteriormente, y debido al escaso repertorio a que tuvieron que enfrentarse las primeras bandas de música, fueron adaptadas, siendo tocadas en las procesiones de Semana Santa, continuando hoy en día, vigentes en algunos lugares

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