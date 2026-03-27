Una cita con la música de Semana Santa en San Esteban de Gormaz

Viernes, 27 Marzo 2026 13:57

La iglesia parroquial de San Esteban de Gormaz acogerá el próximo martes, 31 de marzo, el concierto de marchas procesionales “Mi Amargura”.

La Agrupación Musical Compases del Duero ofrecerá este concierto a partir de las 20.45 horas.

Se trata de una propuesta para vivir la Semana Santa desde la música, en un concierto que invita a la emoción, la tradición y la reflexión a través de algunas de las marchas más representativas de estas fechas.

La marcha procesional se creó en la segunda mitad del siglo XIX y lo hace bajo el concepto de marcha fúnebre, como forma musical muy recurrida durante dicha centuria, albergada bajo la corriente estilista del Romanticismo.

De ella emanaron grandes composiciones que posteriormente, y debido al escaso repertorio a que tuvieron que enfrentarse las primeras bandas de música, fueron adaptadas, siendo tocadas en las procesiones de Semana Santa, continuando hoy en día, vigentes en algunos lugares