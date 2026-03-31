Los filiales del Río Duero Vóley miran a Campeonatos de España

Martes, 31 Marzo 2026 17:33

Los equipos filiales del Río Duero Vóley han puesto el broche final a la temporada en las ligas absolutas con unos resultados muy positivos que reflejan el crecimiento y el gran trabajo de la cantera del club.

Por un lado, el filial que milita en Primera División Masculina (tercera categoría del voleibol nacional) ha completado una destacada campaña finalizando en cuarta posición.

Este equipo, compuesto mayoritariamente por jugadores de categoría junior y juvenil, ha experimentado una notable evolución respecto a la temporada anterior, en la que ocupó el noveno puesto. La progresión mostrada a lo largo del curso evidencia el potencial de un grupo joven que ha sabido competir a gran nivel frente a rivales más experimentados.

Por otro lado, el segundo filial, que compite en Segunda División (Primera División Autonómica), ha firmado una temporada sobresaliente en su debut en la categoría, logrando un meritorio segundo puesto.

Este conjunto, integrado en su mayoría por jugadores cadetes y juveniles de primer año, ha demostrado una gran capacidad de adaptación y competitividad, consolidándose como uno de los equipos revelación de la competición.

Tras la finalización de las ligas, los jugadores centran ahora sus esfuerzos en la preparación de los Campeonatos de España de sus respectivas categorías.

El equipo juvenil ya ha logrado su clasificación, mientras que el conjunto cadete esta a tan solo un set de proclamarse campeón.

Por su parte, el equipo junior parte como principal favorito en la fase final autonómica que se disputará en Burgos el próximo 11 de abril.

La dirección técnica del club se ha mostrsdo muy satisfecha con los resultados obtenidos hasta la fecha, destacando el rendimiento y la evolución de los jugadores, y afronta con ilusión las grandes citas de final de temporada, con los Campeonatos de España como principal objetivo.