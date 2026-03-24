Detenidos dos responsables de GASSO por presunta "prevaricación" administrativa

Martes, 24 Marzo 2026 09:36

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo.

En este caso, por el momento no se pueden ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria, aunque, según han apuntado las mismas fuentes oficiales, habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.