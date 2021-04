Detenido joven por agredir a tres policías

a Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria ha detenido a un joven de 21 años y vecino de Soria como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad al agredir a varios funcionarios de policía en la madrugada del domingo en una céntrica calle de esta ciudad.



Los agentes de la Policía se encontraban en la madrugada del ayer domingo realizando su labor de protección de la Seguridad Ciudadana y de control del cumplimiento de las medidas establecidas ante la crisis sanitaria provocada por la covid-19, cuando detectaron la presencia de un grupo de personas en una calle céntrica de esta ciudad, según ha explicado este lunes la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los jóvenes emprendieron la fuga cuando los policías se dirigían hacia ellos y, tras una breve persecución, fueron interceptados e identificados para ser propuestos para sanción por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, al estar fuera de su domicilio pasadas las 22:00 horas sin motivo justificado.

Uno de estos jóvenes comenzó a proferir comentarios despectivos hacia la policía, encarándose con los agentes y cuando se le dieron indicaciones para que mantuviera las medidas de seguridad, arremetió contra uno de los agentes y forcejeó con el resto, por lo que fue detenido y trasladado a las dependencias policiales.

Durante el transcurso de esta intervención, este joven, no paró de amenazar e insultar a los actuantes y continuó con esta agresividad en la Comisaría.

Como consecuencia de estos hechos, tres funcionarios policiales tuvieron que ser asistidos en un centro de salud de la capital.

La Policía Nacional ha interpuesto este fin de semana 17 denuncias por incumplimiento de la normativa vigente relacionada con la crisis sanitaria.

Ocho de ellas fueron propuestas para sanción por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, al estar fuera de su domicilio pasadas las 22:00 horas; seis por no cumplir con la obligación de usar mascarilla en vía pública; una, por consumir alcohol en vía pública, y, además, dos personas fueron denunciadas, en los controles que realizan los funcionarios policiales para hacer cumplir la medida de cierre perimetral de la comunidad autónoma de Castilla y León.