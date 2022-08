Gran faena de López Simón al sexto en tarde triunfal

Lunes, 15 Agosto 2022 21:03

López Simón ha cuajado una gran faena en el sexto de la tarde que cerraba el segundo festejo taurino de las fiestas de la Virgen del Espino y San Roque, en El Burgo de Osma. Ocho orejas se han repartido los tres toreros, que ha salido por la puerta grande.

Crónica taurina de Adolfo Sainz

Plaza de Toros El Burgo de Osma. Segundo festejo de abono. Tarde soleada y tres cuartos de entrada. Se lidian 6 toros Angel Luis Peña. Curro Díaz, Sánchez Vara, que sustituye al anunciado El Fandi que presenta parte médico, y López Simón.

Curro Díaz abre la tarde con un toro noble, bien presentado, que le sirvió para hacer una faena delicada y templada con bellos muletazos que remató con una estocada caída. Paseó las 2 orejas.

Otras 2 orejas corta Sánchez Vara tras torear a otro buen ejemplar al que recibió con largas de rodillas y un buen quite por chicuelinas, banderilleándolo con acierto y, haciendo una faena de mano baja.

Remató su labor con una certera estocada un pelín caída.

López Simón recibió al tercero con una preciosa media verónica. Y luego le hizo un gran quite por chicuelinas. La faena de muleta iniciada de rodillas desde el centro del redondel se compuso de dos partes: una primera al natural muy buena y una segunda de toreo de cercanías al apagarse las fuerzas del animal. La faena no tuvo remate con la espada pues mató a la tercera y no obtuvo premio siendo silenciada su labor por el público burgense.

El cuarto toro ha sido ,hasta el momento, el más descastado del festejo. Con la muleta Curro poco pudo hacer salvo torearlo a media altura con medios pases yéndose a la zona de las peñas para rematar su labor con una certera casi entera estocada que fue premiada con la oreja.

Rodilla en tierra tuvo que acabar su faena Sánchez Vara ante el soso quinto para lograr llamar la atención del respetable ante una faena que no llegó al tendido pese a la solvencia del torero. Como mató a la primera de una estocada baja cortó otra oreja. De su labor destacar el tercio de banderillas, a partir de ahí todo fue a menos.

Hemos tenido que esperar al sexto ,otro toro como el resto de la corrida bien presentado, para ver la faena del festejo. El animal,que derribó al picador, humillaba y tenía una gran embestida. Frente a él, López Simón ha dado varias series de naturales excelsos. Toreó clásico también con la otra mano pero esos naturales tuvieron nota sobresaliente. La faena aclamada por el público y acompañada por la banda de música con un precioso pasodoble, fue premiada con las 2 orejas pese a que la estocada contraria obligó al espada madrileño a usar el descabello.

Sin duda, López Simón ha sido el autor de los mejores pasajes de esta corrida de toros.

8 orejas se reparten los tres toreros que salen a hombros de la plaza.