El PP pide no condicionar autoconsumo a fondos europeos

Domingo, 20 Junio 2021 10:46

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha calificado de “muy positivo” el proyecto de autoconsumo energético para los edificios municipales recientemente presentado por el equipo de gobierno socialista y solicita no condicionar su ejecución a la existencia de fondos europeos.



Muñoz Remacha se ha referido al estudio elaborado por un equipo de expertos de la Universidad de Valladolid que evalúa la rentabilidad de la posible instalación de placas solares fotovoltaicas en 22 edificios municipales con un coste aproximado de 641.000 euros. Según las conclusiones del estudio, su ejecución supondría a priori un ahorro anual de 118.000 euros para las arcas municipales, por lo que teniendo en cuenta los costes de la electricidad actuales, la inversión quedaría amortizada en 7 años.

Tal y como informaron los responsables municipales durante la presentación del estudio, los cálculos del ahorro anual previsto se establecieron con los precios de la electricidad anteriores al último cambio de tarifas, “por lo que ahora el ahorro podría ser más”, añade el edil Popular.

“Nos ha parecido un proyecto muy positivo para la ciudad por el ahorro que significa para las arcas municipales, pero nos ha sorprendido que el equipo socialista lo condicione a la existencia de ayudas europeas”, afirma el Portavoz Popular. “Si somos capaces de conseguir financiación europea en un plazo breve no debemos desaprovecharla, pero si no, desde el Grupo Popular entendemos que se trata de una inversión lo suficientemente interesante como para que el Ayuntamiento la lleve a cabo con medios propios”, añade.

El Portavoz Popular ha recordado: “el equipo de gobierno socialista ha sido capaz de gastar 190.000 euros en el Picadero de Valonsadero y de pagar 4 millones de euros por un palacio casi en ruinas sin necesidad de esperar a financiación de nadie, ¿qué problema tiene ahora en invertir 600.000 euros en un plan de ahorro energético para reducir el gasto en electricidad de los edificios municipales?”.

Para concluir Muñoz Remacha, afirma: “el equipo de gobierno no tiene capacidad de gestión y gobierna pensando solamente en los votos. Están gastando dinero indiscriminadamente, y cuando algo es interesante, pero no da votos, tenemos que esperar a los fondos europeos”.