Dos alternativas temporales para la línea Soria-Calatayud

Jueves, 22 Octubre 2020 21:07

El MITMA se ha comprometido con los parlamentarios socialistas a buscar una solución alternativa al cancelado contrato de la línea de autobuses entre Soria y Calatayud, que lleva más de seis años en trámites administrativos.

El Subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado del diputado por Soria, Javier Antón y por los senadores Jesús Manuel Alonso y Pilar Delgado, se ha reunido hoy con la Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez

En la misma el Subdelegado del Gobierno en Soria ha mostrado su preocupación por la reciente renuncia a la celebración del contrato de concesión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza, licitación que incluía como novedad la conexión por autobús entre Soria y Calatayud y la posibilidad de enlazar con el tren de Alta Velocidad y ha expresado la necesidad de buscar una alternativa, aunque sea temporal.

El diputado Javier Antón ha recalcado la importancia de estos servicios, tanto en la conexión de Soria con Valladolid como con ese futuro enlace con Calatayud y la posibilidad de conectar con el tren de Alta Velocidad.

Desde la Dirección General se ha indicado que el Ministerio comparte la importancia de enlazar a Soria con los servicios de Alta Velocidad, como se ha demostrado tanto en el diseño de esta concesión, incluyendo una conexión con Calatayud, como en el impulso de los diferentes procesos de licitación que han sido necesarios debido a los diversos recursos que se presentaron en su momento y que han ocasionado retrasos en la adjudicación.

También se han explicado los motivos que han llevado a tomar ahora esta decisión, donde persisten las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, con especial afección al transporte público, con una drástica reducción de los servicios regulares en autobús del 76% de media desde la declaración del estado de alarma, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios en un sector intensivo en recursos humanos y capital

En particular, se ha analizado la situación actual de la demanda de los servicios objeto de esta licitación, Soria-Zaragoza con hijuelas (VAC-076) y León-Zaragoza por Valladolid con hijuelas (VAC-145), concluyendo que, de adjudicarse en este momento la concesión, esta no sería viable económicamente, ya desde su inicio, al no poder prestarse el servicio en las condiciones fijadas al tiempo de licitarla (antes de la pandemia) y que fueron las tenidas en cuenta por los licitadores al presentar sus ofertas.

En conclusión, se ha recalcado el compromiso del Ministerio con los servicios que unan Soria tanto con Valladolid como con Calatayud y Zaragoza y con encontrar una solución viable a los mismos, de manera transitoria hasta que se pueda volver a licitar la concesión, cuya adjudicación ha sido afectada por la situación derivada de la pandemia COVID-19.

En esta línea, se incluirá expresamente el estudio de la viabilidad de las dos opciones presentadas en la reunión, un servicio a la demanda entre ambas localidades o bien una modificación de los servicios actuales para realizar parada en Calatayud. Se trataría de medidas provisionales, en tanto en cuanto se resuelva la nueva licitación de la concesión.