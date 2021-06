Cobo inicia proceso para relevo en alcaldía

Viernes, 25 Junio 2021 14:29

Miguel Cobo ha presentado hoy su dimisión como alcalde de El Burgo de Osma y comienzan a correr los plazos para el relevo en la alcaldía.

"El motivo por el que dimitó es que en julio de 2019 llegué a un acuerdo verbal con Martín Navas, para ser alcalde dos años cada uno", ha señalado este viernes Cobo en rueda de prensa.

Cobo ha asegurado que ha presentado la dimisión como alcalde esta mañana y ahora secretaría convocará un pleno de aceptación de la dimisión, con un máximo de diez días.

"Vamos a intentar acortarlo, porque luego hay que esperar otros diez días más. De momento me mantengo como alcalde en funciones", ha recalcado a los periodistas.

Cobo ha avanzado que apoyará a Navas si se presenta como alcalde y ha mostrado su malestar por algunos titulares de "prensa populista" que le han acusado en las últimas fechas de "atrincherarse", junto con el concejal también no adscrito, Luis Cuesta, en el Ayuntamiento.

Además ha manifestado que el PSOE ha pedido la dimisión suya para cumplir el pacto pero no ha hecho un solo comunicado para saber cómo reestructura el nuevo equipo de gobierno.

"Si la PPSo postulara un candidato, que tampoco lo sabemos, aunque su portavoz dijo en un pleno que creía que no. Me quedaré como estoy en Diputación y seguiremos trabajando, intentando ayudar en aquellos proyectos que tienen que salir adelante. Y sobre todo, hay muchos proyectos que han quedado en recámara y en los que hemos trabajado mucho", ha manifestado.

"El pacto siempre ha sido Miguel Cobo-Martín Navas, nunca con el grupo socialista", ha puntualizado.

Cobo ha señalado que “Cuesta no estaba en el pacto personal que hice con Martín Navas” por lo que el que ha sido en los dos últimos años el concejal de Cultura tiene en su mano quien será el nuevo alcalde.

El concejal de Cultura, Luis Cuesta, ha reconocido en rueda de prensa que para él hoy es un día muy triste porque no ha conseguido que no dimitiera Cobo como alcalde, tras demostrar estos dos años que es un gran alcalde, a pesar de la oposición destructiva al inicio de la legislatura, la pandemia y la oposición en el propio equipo de gobierno y la propia inexperiencia.

Cuesta ha recordado que en 2019 se pactó con Martin Navas la gobernabilidad por dos años, lo que ocurre es que en este tiempo han pasado muchas cosas y "hay cientos de motivos para no dimitir".

"Cuando un pacto se hace entre dos partes tiene que cumplir las dos. Cuando una no cumple, legitima a la otra para no cumplir. Martín Navas ha roto su palabra muchas veces. Empezando por agosto de 2019, cuando debería haber dimitido tras su actuación desastrosa en plaza de toros y no pidió perdón", ha señalado.

Además ha acusado a Martín Navas de tradicionar a Cobo en diciembre de 2019 en la Diputación de Soria, cuando no dimitió como diputado socialista.

"Dijo que iba a dimitir como diputado. Nos dió su palabra y no la cumplió. Y así tantas veces", ha censurado.

