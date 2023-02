Uned Soria abre segundo plazo de matrícula

Viernes, 03 Febrero 2023 08:47

El centro asociado de la Uned en Soria ha abierto el segundo plazo de matrícula para grados, másteres y microtítulos.

Tanto si deseas iniciar tus estudios como ampliar el número de asignaturas, desde el 2 de febrero al 10 de marzo, cuentas con el periodo de matriculación abierto del segundo cuatrimestre en Grados, Másteres y Microtítulos en el centro asociado de la Uned de Soria

✔ Matricúlate en el segundo cuatrimestre de un Grado o Grado Combinado si:

- Eres nuevo en la UNED.

- Has empezado este año en la UNED y te has matriculado de al menos 36 créditos.

- No es tu primer año en la UNED y te matriculaste de un mínimo de 30 créditos. Más información

✔ Puedes matricularte en un Máster si eres:

- Estudiante admitido en preinscripción del curso 2022/2023 sin matricular y cuentas con la autorización de la Comisión Coordinadora del máster.

- Estudiante matriculado en un mínimo de 20 créditos del primer periodo de matrícula 2022/2023.

- Estudiante matriculado, independientemente de los créditos, que como máximo le faltan dos asignaturas para concluir el plan de estudios más el TFM y has sido autorizado por la Comisión Coordinadora del máster. Más información

✔ Comienza ahora un Microtítulo:

Esta enseñanza propia de la UNED, en la que son pioneros, facilita la adquisición de nuevas competencias para poder responder a los rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.



Más información

Matricularse en la UNED supone convertirte en el protagonista de tu propio aprendizaje, así como entrar a la universidad pública más grande de España, tanto en número de estudiantes como en oferta académica y estudiar en el mayor campus de Europa.

Más de 200.000 estudiantes confían cada año en la UNED y disfrutan de un sistema de aprendizaje innovador que combina la docencia online y el acompañamiento presencial soportado por una plataforma tecnológica multidispositivo en constante evolución, gracias a la integración de la Inteligencia Artificial. Con ella, la UNED ofrece un modelo flexible y adaptado a las necesidades individuales de cada uno de sus alumnos, mientras potencia el aprendizaje activo y aporta calidad a la enseñanza.



Más información:

Universidad Nacional de Educación a Distancia en Soria

info@soria.uned.es

Teléfono 975 22 44 11