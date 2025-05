Undersound Soria celebra su sexto festival con siete grupos musicales

Lunes, 05 Mayo 2025 16:50

UNDERSOUND SORIA ya tiene cerrado el cartel para la sexta edición de su festival de música, que se celebará el próximo 17 de mayo, en el lugar habitual de Enclave de Agua, junto al río Duero. Ya puede conocer los siete grupos.

El evento musical comenzará a partir de las 17:30 horas, la entrada será gratuita y en el mismo participarán las siete bandas siguientes:

Formados en Bilbao en 2009 con componentes de largo recorrido en bandas de la escena, Rat- Zinger impregnará de sabor punk, esencia hardcore y aroma rockero el escenario del VI Undersound Fest. Hijos bastardos de Motorhead, nos han dejado un buen legado de cañonazos auditivos hasta el momento: Cartas al Vaticano (2010), Crónicas de la Destrucción (2012), Rock’n’Roll para Hijos de Perra (2014), No Habrá Piedad para Nadie Vol. 1 (Recop. 2015), Larga Vida al Infierno (2016), Santa Calavera (2018), No Habrá Piedad para Nadie Vol. 2 (Recop. 2019), X Años de Sangre y Moscas (Directo, 2021), Tengan Cuidado Ahí Fuera (2021) y Bala per Cápita (2024). Próximamente, parirán el Vol. 3 de No Habrá Piedad para Nadie y un nuevo disco de estudio. Xabi (batera), Pinky (bajo), Dann (Guitarra) y Podri (voz) mostrarán su contundencia musical aderezada con sus letras cortantes, con una brutal puesta en escena llena de actitud, energía y rabia.

La Inquisición es un grupo de punk barcelonés donde se mezclan la contundencia de letras y música, conteniendo un mensaje elaborado que huye de los tópicos del género, y todo ello envuelto en una imaginería con reminiscencias tenebrosas, obscuras y dramáticas, desde las cuales, y pese a todo, se puede vislumbrar una pequeña luz al final del túnel. La banda fue fundada en 2016, contando desde entonces con 3 EPs y 2 LPs publicados hasta la fecha. Durante estos años de existencia, la banda ha estado dando conciertos sin parar tanto en la península como en Europa, incluso con alguna incursión a países latino-americanos. Su directo es potente y vigoroso y no deja a nadie indiferente, con sonidos potentes y textos profundos, que les ha convertido en la punta de lanza del nuevo punk en castellano.



Anal Hard es una banda de Hardcore de El Masnou, formada en el año 2000 bajo las influencias de Cro-Mags, Hatebreed y Leeway. Se caracterizan por sus letras obscenas y depravadas, sin filtroalguno. Realidades que da vergüenza admitir. Actualmente son unas leyendas del Hardcore Underground nacional, ya que no les pesan los más 20 años de carrera a sus espaldas. Su último trabajo de estudio, Influencers Del Underground (HFMN Crew, 2021), es el 5o álbum de su discografía y representa el más puro estilo Defeko-Hardcore que siempre les ha caracterizado. Sus seis trabajos anteriores (“5 Años De Duro Anal” 2006, “Esto Es Una Mierda” 2007, “Tercero Cuarta” 2011, “A Pelo Por El Mundo” 2013 y “Alta Gama” 2017), recibieron muy buena aceptación por parte del público y grandes críticas en los medios. Tanto es, que pueden presumir de haber girado con las mayores bandas del estilo como Hatebreed, Sick Of It All, Madball o Brujería, entre otros, aparte de haber participado en 4 ediciones del Resurrection Fest y otros múltiples festivales.



TERMINAL VIOLENCE nace a principios de 2022 cuando Edgar (Hyde Abbey, The Eyes) decide empezar a montar una banda de thrash metal de los 80 y 90. Rápidamente llama a Pal (Bellako) para unir fuerzas a las guitarras. Es Pal quien se une a Tolo y Héctor (Nuckin’ Futs) para unirse como voces y batería respectivamente. Finalmente Miquel Roura (Seek ‘em All) se une a la tripulación al bajo y se convierte en el último eslabón por lo que será un motor de destrucción musical total. No mucho después graban su primer EP de cinco temas, llamado Warhole y producido en La Atlántida Estudio, publicado a principios de 2023. Con una mirada tanto al sonido de la bahía de San Francisco como a la nueva escuela de thrash metal, nombres como Exodus, Testmanet, Slayer, Metallica o Municipal Waste te vendrán a la cabeza al escuchar sus canciones rápidas y enérgicas. En noviembre de 2024 publican Moshocalypse, su primer LP, también producido nuevamente en L'Atlàntida Studio. Este nuevo disco consolida aún más el género propio de Terminal Violence dentro del thrash metal, repleto tanto de thrash frenético como de partes de gran peso. Según la prensa especializada, Terminal Violence está llamado a ser uno de los grandes

nombres de la escena thrash española, junto con Angelus Apátrida, Crisix o Legion.





Formados en 1996 en Cartagena (Murcia), Milkhouse es una banda de culto y referencia de la cultura underground. Su sonido hardcore punk se caracteriza por una mezcla de rabia, melodía y rapidez, influenciado por el hardcore de los años 90. Su primera maqueta, grabada en 1997, completamente DIY, les dio a conocer en la escena underground. En 1998, lanzaron su segunda maqueta, "Da Igual”. Esta maqueta fue clave en la expansión del reconocimiento de la banda por la península y ha sido reeditada en varias ocasiones debido a su relevancia dentro de la escena. En 1999, editaron un split en vinilo junto a la banda sevillana 2 Minutos de Odio, consolidando su presencia en la escena hardcore estatal. En el año 2001, publicaron "La basura se esconde en los armarios de la cocina”, considerado como uno de los mejores discos estatales del género. En 2016, la banda recuperó las pistas originales de la grabación y la completó con cuatro temas inéditos relanzando una nueva versión 2.0. Ello conllevó la reunión de la banda para celebrar su 20o aniversario, y tras el parón post- pandemia, en 2023 decidieron seguir adelante con la misma ofreciendo conciertos puntualmente, por lo que su presencia en el VI Undersound Fest, será un lujazo para vuestros oídos.



Kanteros es una banda de Punk Rock con raíces entre Valladolid y Soria, formada por músicos, que pese a su juventud, cuentan con largo recorrido en la escena musical castellana, y que, aprovechando sus gustos e influencias comunes, decidieron dar forma a este proyecto logrando unos sólidos cimientos que han quedado plasmados en la publicación de un par de sencillos a modo de maqueta. La buena acogida de esos temas ha hecho que en 2025 se hayan encerrado en las catacumbas de Savage Studio, para, a golpe de cincel y mala hostia, dar forma a lo que será su primer álbum de estudio: “Mal Augurio” (2025). Rodeados de introspección y letras combativas, Iker, Jorge, Gómez y Ciber, darán rienda a su energía arrolladora, delineada en ritmos contundentes, veloces y cadentes, que son toda una patada en la cara para hacer despertar a la sociedad de su apatía habitual.



LUCY es un proyecto de punk disidente infundado por rabia hacia y en la capital. Nacido en 2022 y formado por Claudia, Laura y Neli, buscan a través del ruido y la estridencia lírica una forma contundente de expresarse, y a día de hoy pueden -y pretenden- convertirse en tu banda de punk favorita, o en la que más odies. En su trayectoria musical cuentan con un EP, “MALASARNA” y un single, “DES0KUPA”, así como una colaboración con el artista Apaxas llamada “YA NO HAY PAZ”. E

su última crónica escrita por Diego Lavin para la revista Nuevas Frecuencias definen su estilo como: "El punk corre por sus principios y por sus letras casi dadaístas, inconformes y provocadoras que escupen." Este año, en su primera gira llamada "Histeria", a las fechas ya confirmadas en Barcelona, Málaga, Soria y más, se añade su participación en el festival Madcool 2024, más que listas para reventar el escenario y no dejar nada que desear.