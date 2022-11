UGT: "Dios nos libre de los salvadores de Soria"

Miércoles, 09 Noviembre 2022 16:29

FeSMC-UGT de Soria ha denunciado hoy la falta de intención de la patronal de negociar el convenio del transporte de mercancias por carretera en la provincia, que ha quedado reflejada en la cuarta reunión mantenida. "Dios nos libres de los salvadores de Soria", ha censurado el sindicato.

Después de la anterior reunión, la patronal no tiene intención de negociar, porque si no, no nos podemos explicar cómo pueden presentar a las personas trabajadoras del sector la propuesta que nos han hecho", ha denunciado el sindicato en un comunicado.

La parte sindical, con mayor responsabilidad que la patronal, ha acudido a la reunión de hoy, porque después del insulto que provoca la propuesta patronal que nos presentaron ayer, era lo que se merecían, pero los trabajadores del sector se merecen que sigamos defendiendo y luchando por dejar de tener el peor convenio del estado español, y desde UGT así lo hará.

La propuesta realizada por la patornal se resume en convenio a 4 años (2021-2024) con una subida salarial del 6 por ciento para todo el período, es

decir del 1,5% anual, cuando este año en Castilla y León el IPC interanual a septiembre del 2022 es del 10 por ciento, y el del 2021 fue del 7,3 por ciento, es decir los trabajadores pierden cerca de 13 por ciento de poder adquisitivo solo en estos dos años.

Además, la patronal quiere suprimir la antigüedad de los trabajadores, que los permisos retribuidos se deben solicitar con 48 de antelación y no incluir ningún complemento dentro del

convenio.

"La patronal del sector de transporte por mercancías de Soria, no quiere regular nada dentro del convenio, porque debería cumplirlo por ley, tan sólo quieren seguir siendo señores feudales que dan y quitan a surantojo, no se han dado cuenta que estamos en una democracia y hay un estado de derecho", ha denunciado UGT.

El sindicato ha realizado un llamamiento a todas las personas trabajadoras del sector en Soria para que vayan a sus instalaciones en la C/Vicente tutor,6, donde les informarán de sus derechos laborales y de la situación actual del convenio, además de realizar un llamamiento a la unidad y a la movilización, única forma de conseguir derechos.