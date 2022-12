TRIBUNA / No pasa nada: qué dice Usted

Viernes, 09 Diciembre 2022 08:24

Saturio Hernández de Marco incide en ete artículo de opinión en las polémicas urbanísticas en el Ayuntamiento de Soria que, no quedarán en nada, si no se avanza en expedientes administrativos y judiciales, a pesar de los ríos de tinta que han generado en esta legislatura.

Nos tenemos, o mejor nos tendríamos que preguntar si con lo que se dice que pasa, el común cotidiano de personas estima o llega a estimar que pasa algo, más bien estiman que no pasa nada, en lo que no les afecte en su día a día y en lo concreto.

Por ello, paseo arriba, paseo debajo desde la Plaza Mayor al Espolón, y del Espolón a la Plaza Mayor, con un amigo estuve un rato, y éste me expuso que cuál es la razón de que escriba lo que he ido publicando, pues por mucho que exponga mi opinión o lo que yo estime, técnico o no, al común de los mortales eso no le importa nada, mejor dicho, menos que nada, pues siempre pueden decir que hay otras opiniones contrarias o impolutas asociaciones que velan por el mundo.

Así se ha dicho en el pleno sobre una altura más, sin base de tipo alguno.

Y antes de que le conteste, me sigue exponiendo que con eso que ocurre, la situación no varía nada, y se hacen las cosas en el silencio de la inactividad. Por eso es ridículo que se escriba para que los poderes públicos hagan tal o cual cosa, que no la van a hacer y sólo realizarán lo que sea para mantenerse en el cargo.

Y le digo qué quieres decir: pues lo siguiente: por mucho que hables de las denominadas asociaciones ecologistas o medio ambientales, por mucho que hables del Cerro de los Moros, o de monumentos de propiedad privada y que, normalmente, serian BIC, nadie va a hacer nada y todos se van a entretener en contarnos no sé que cosas de su “queridí.iiiiii .sima Soria”, y para que en su larga estancia, un mes al año escaso, claro sin gastarse nada en Soria, no les moleste nadie en su deambular por lo solitario, y con la menos gente posible, pues, si hay gente -para ellos el populacho-, les distraen en su ensimismamiento.

Tampoco importa que en el pleno del estado del Municipio una concejal hable y cite para el Cerro un informe, que parece que existe, de arquitecta municipal, del que no sabemos nada en principio -las copias han podido tener algún recorrido- pero que, parece, debe recoger las precisiones de la modificación del Cerro, y las obligaciones que le compete ejecutar a la Entidad, de su propio presupuesto, y una precisión, y seguro que se hace de que los propios promotores dicen que se van a gastar -eso sí en Junta de Compensación, no ellos solos-, que ha de recogerse o desestimarse en la modificación.

Y claro si nadie, acuerdo municipal concreto, señala que se han de cumplir las previsiones del mencionado informe, no se van a cumplir lo que tan oscuramente se produce en este momento.

Pero con independencia de eso, las obligaciones del Ayuntamiento son invariables, existen y existirán; salvo que la paguen con fuertes contraprestaciones del Ayuntamiento los promotores. Esto es lo de las regalías.

Eso expuesto, realmente con crudeza lleva inclusive a que algún pseudónimo deje caer, sin atreverse a explicitar, que, en el Cerro de los Moros, tú, me dice, mi amigo, tienes con el Alcalde oscuros hechos e intenciones para que se edifique al final.

Ahí le paro, para decirle que si hablara con el Alcalde, -que no hablo y da igual lo haga o no-, no tendría oscuras intenciones, serían más concretas “oscuras y aviesas intenciones” para dejar en agua de borrajas los que se oponen, pero con la boca pequeña, a que se edifique, oposición que terminará el día en que les encarguen un “trabajito” de encargo, de arquitecto, o de ingeniero o de letrado, este último poco, pues los promotores ya tienen algunos.

Claro como eso es un hecho de futuro, veremos. Y en todo caso como nadie pone su nombre y apellidos, los mismos tienen ideas, si alguna vez han tenido, y no sólo argumentarios “facilitos”, que están en el mar de los sargazos, pues a la situación no es de aplicación.

Y además qué es lo que hay que hacer para explicar, sólo explicar, no convencer, que un procedimiento es un conjunto de documentos que se van integrando sucesivamente en el procedimiento hasta la resolución definitiva.

les importa lo que no sea de su “ARGUMENTARIO”, el “facilito”, no sea que se líen, pues pueden incluso pensar que un inicio es cuando se pide la modificación, y que es eso lo que se publica. Nada más lejos de la legislación y el procedimiento; pero da igual.

Como eso no es así, no habría más que fijarse en la Ley autonómica, pero ahora no estamos en ello. Ya lo hemos expresado.

Y cómo decir lo expresado ya en su momento, ni un metro, ni un euro, ni una permuta.

Ni siquiera, y es la idea que están articulando aun en mantillas.

Pues de todo eso, en ese caminar, se intercambian opiniones y, siempre, con la manifestación común de que, para la gente es más importante que el Almazán gane al atlético, que otra cosa, y pase lo que pase.

No vas a convencer a nadie y nadie va a hacer nada sobre el embudo de la calle, que tuvo unos días de revuelo, un poquito, y nada más.

Otra cosa similar es el tema, cuestión o materia de una altura más, incluso da igual, a la gente, no le importa demasiado si hay o no una altura más sin cobertura y unos dicen que hay que defender los derechos de lo consumidores, consumidores que de haber tenido perjuicio debería dar lugar a la actuación administrativa para volver las cosas a su estado, no al estado del que incumple, si hay alguien que incumple.

E incumple el que ha hecho una altura más, eso si, por ahora, sin tabicar y es de esperar que esa ejecución no tenga alguna decisión municipal en el 2020; y a ello nos dirigimos, pues en el 2022 se habla de proyecto de ejecución de legalización, para qué si no hay nada o no habría nada que legalizar, y menos de un proyecto básico, que tiene una decisión administrativa, que ha de tener una decisión administrativa no firme, y por tanto no recurrible, pues no cierra el procedimiento.

Y eso de cerrar el procedimiento no es nada más, ni nada menos que no produce efectos definitivos, pues tiene que derivar a un proyecto de ejecución que es el definitivo para hablar de una licencia de obras a ejecutar en forma.

Más relevante inclusive es el desastre de los efectos, todos negativos -nada positivo que diría un entrenador de fútbol-, de los adoquines por doquiera sin una viabilidad cierta de favorecer la circulación y el deambulamiento de las personas por la calle con seguridad. Vamos, la accesibilidad universal sin barrera e inconvenientes dañinos, perjudiciales y obstativos de un caminar normal y ello se ve afectado de forma notoria y evidente. O los obstáculos y daño para vehículos y taxis, que ya podrían unirse y hacer una asociación, como en tantas y tantas ciudades, por lo menos con un teléfono común para recoger avisos y repartir los viajes entre todos ellos.

Pero no pasa nada, pues eso no es transcendente, ya que interesa más el posible 1 a 0 del Almazán Atlético, que se quedó en nada, y eso que el Almazán hizo un partido bien, y lo que interesa más, es que el Numancia mejore sus anteriores e importantes pasos futbolísticos.

Es por eso que parece claro que no pasa nada y nadie aprecia que pase algo, pues todo el mundo está-estamos preocupados por el día a día nuestro y, no importa, ni un poquito, eso de la deshabitación o España vaciada, pues ni siquiera sabemos que no hay plan para incrementar y asentar la población en sitios atractivos y de calidad de vida, y no con destinos a otras provincias para operar, pues los planes a “800” años que algunas asociaciones o federaciones, vamos similares a las asociaciones esas de cualquier pelaje, o de ralea indefinida, pero inefectivas de forma clamorosa aunque con defensores pseudónimos, que les señalan que son gente que lo hacen … .

Y presuponemos que se sabe qué es el ius variadi, y cómo se articula incluso por particulares. Y más por asociaciones que ya podrían ser las del Algarrobico.

Y quien dice o diga que se han hecho cosas para parar al Ayuntamiento, aparte de no ser cierto, es una imaginación estancada y virtual de lo no existente y si no se entiende es porque hay que estudiar, yo diría trabajar y leer a otros, no sólo a sus manuales de primera infancia, sus argumentarios facilitos, aun con pseudónimo quizá.

Y el mundo sigue rodando, y evolucionando de forma acompasada, con intervención de todos y de ninguno.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco