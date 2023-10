TRIBUNA / Algo pequeñito

Mario González censura en este artículo de opinión las nuevas subidas impositivas en el Ayuntamiento de Soria, que forma parte de un sistema que ha transformado el Estado del Bienestar en el Bienestar del Estado. Más y más impuestos para financiar los sueldos públicos.

Apenas unos meses después de las municipales, Carlos Martínez obsequia a todos los sorianos, no con otra cuadrilla, no, sino con la enésima subida del IBI (‘El Ayuntamiento vuelve a subir el IBI’, EMS 16.10.2023) junto con otras subidas (vehículos, agua, plusvalía municipal…) porque este Ayuntamiento se ha vuelto insaciable al entender que lo bueno y progresista es subir los impuestos para poder seguir gastando en lugar de racionalizar ese gasto y poder bajarlos.

Esta gente de la PPSOE ha hecho una nueva transición desde el ‘Estado del Bienestar’ al ‘Bienestar del Estado’ que, aunque no lo crean, sólo es para los imperantes y su séquito. Para nadie más.

El mayor desembolso que una persona hace a lo largo de su vida no es comprar su casa, ni su coche, ni ninguna otra cosa sino el sumatorio de todo lo que ha tenido que pagar en impuestos.

La mayor parte de todo lo que has generado en tú vida, acaba en las arcas del Estado, de las Comunidades autónomas y de los Ayuntamientos.

La PPSOE –que ya lleva más tiempo que el General- ha conseguido montar un sistema con el sacarte la pasta con casi 100 figuras impositivas, con las que cada día y a cada paso que das, van extrayendo tú dinero.

La opinión pública no es capaz de vislumbrar semejante tinglado –por eso siguen votando a la PPSOE- porque muchas de esas figuras actúan por detrás, sin que te des cuenta, sin que tengas que hacer ninguna declaración.

En el Estado las más conocidas son el IRPF, el IP, el IS y el IVA, pasando por otras más invisibles como los Impuestos Especiales (Alcohol, Hidrocarburos y Tabaco), Matriculación, Seguros, Importaciones o el IIVPE, y otros nuevos como el ITSGF, el Impuesto a la Banca, a las Eléctricas, al Plástico o al Azúcar… En las CCAA destacan los cedidos ISD e ITPyAJD, y en los Ayuntamientos brillan el IBI, el IIVTNU, el IAE, el IVTM, el ICIO… De ahí salen, año tras año, los récords de recaudación.

¿Dónde va todo ese dinero? Pues una parte importante va para pagar los sueldos y las cotizaciones de esos 3,5 millones de trabajadores públicos, incluidos los políticos, que mantenemos dentro de esa desproporcionada Administración que, en 2022, nos costó la friolera de 153.824 millones de euros (se comen todo el IRPF, 109.000 millones de euros, y la mitad del IVA, 82.600 millones de euros).

La PPSOE ha duplicado esta partida en los últimos 20 años suponiendo ya el 20 por ciento del empleo y el 12 por ciento del PIB (superando de largo a las pensiones contributivas que sostienen a más de 10 millones de españoles con 145.000 millones deeuros). Desde el 2007, tenemos 557.000 empleados públicos nuevos (+19%) frente a los 280.000 asalariados desaparecidos del sector privado (-2%).

En definitiva, que desde el nacimiento de las Comunidades autónomas hay 900.000 empleados públicos más (+34%) –por eso Vizcaíno Casas las bautizó como las ‘Autonosuyas’- y en cada Comunidad la partida más importante es la de personal, superando el 50 por ciento del presupuesto en muchas de ellas (43% de media).

Esas Comunidades se han convertido en una suerte de ONG para asistir al creciente séquito de la PPSOE y del resto de partidos que actúan a su imagen y semejanza.

Si con esas cifras no te das cuenta de que la PPSOE te está engañando, es que eres idiota. De nada servirán todos los esfuerzos de los que nacen esos récords de recaudación extraídos del sector privado cuando el sumidero del sector público es tan ancho que ha necesitado, además, de un enorme paquete de deuda pública para poder financiar todo ese despilfarro de la PPSOE.

Necesitamos reducir administraciones y funcionarios para controlar el gasto público y poder así bajar impuestos y aumentar la inversión productiva para propiciar un nuevo modelo de crecimiento económico. No queda otra, pero la PPSOE no piensa en solucionar tus problemas sino los suyos: seguir chupando más y más, sin perder su reelección.

¡La PPSOE no quería, oiga, la PPSOE no quería!, parafraseando a Martes y Trece, sin embargo, hay cosas que al final llegan te gusten o no. ¡Que se lo digan a Grecia! España y el Ayuntamiento de Soria están manga por hombro (quiere gastar 1 millón de euros en las fiestas de San Juan mientras nos sube los impuestos), pero la PPSOE se empeña en seguir adelante con ese modelo desastroso. Quizá fuera el momento de cambiar siguiendo a Diges, ese que cantaba ¡algo pequeñito, algo chiquitito!, reduciendo el tamaño de la Administración y apostando por la colaboración público-privada porque lo que tenemos ahora es un sistema parasitario implantado por la PPSOE para alimentar a su creciente séquito con nuestros impuestos y en el mismo, créanme, no hay ningún futuro. Ninguno. Abran los ojos.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.