Soria suma cuatro nuevos Soletes en la Guía Repsol

Lunes, 23 Marzo 2026 13:16

Castilla y León ha sumado 41 nuevos Soletes para no parar de disfrutar en Semana Santa. De todos ellos, cuatro se encuentran en Soria capital y provincia.

La Guía Repsol ha presentado el nuevo listado de Soletes el 23 de marzo en el Auditorio de Alcanar (Tarragona), con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

Restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los cuales 41 están ubicados en Castilla y León.

La geografía española está plagada de locales fiables en los que parar en Semana Santa, puentes y fines de semana.

Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas. No faltan ocasiones, ahora que llega el buen tiempo y todo incita a descubrir nuevos territorios, para probar sitios nuevos con el sello Solete.

En esta edición, Guía Repsol ha reconocido 41 Soletes de Primavera en Castilla y León. En total, la Comunidad cuenta con 677 Soletes.

Estos son los nuevos:

Ávila: ‘Barraco Station’, en El Barraco; ‘El Rollo’, en Solosancho; ‘El Truco del Almendruco’, en Ávila; ‘La Cayetana’, en Piedrahíta; ‘La Escuela’, en Navalosa; ‘La Galería’, en Navaluenga, y ‘Recuncho de Gredos’, en Zapardiel de la Ribera.

Burgos: ‘El Cid’, en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, y ‘La Doña Clarita’, en Burgos.

León: ‘El Rincón de Armunia’ y ‘La Bicha’, en León; ‘The Kitchen Soul and Food’, en Ponferrada, y ‘Ventasierra’, en Crémenes.

Palencia: ‘El Molino de Vidrieros’, en Triollo; ‘El Perro de San Roque’, en Aguilar de Campoo; ‘Salazar’, en Frómista, y ‘Stop’, en Velilla del Río Carrión.

Salamanca: ‘200 Uvas’, ‘El Alcaraván’ y ‘Segundo’, en Salamanca.

Segovia: ‘El Panadero’, en Sepúlveda; ‘El Soportal’, en Pedraza; ‘La Casona del Mesonero’, en Palazuelos de Eresma; ‘Manrique’, en Sotosalbos; ‘Peñalara’, en Real Sitio de San Ildefonso, y ‘Vacceos’, en Coca.

Soria: ‘Nuevo Teruel’, ‘Ronimba’ y ‘York’, en Soria, y ‘Torreblanca’, en Duruelo de la Sierra.

Valladolid: ‘El Astral’, en Tordesillas; ‘Campero’ y ‘Las Kubas’, en Valladolid; ‘Jimeno Factoría’, en Olmedo; ‘La Taberna de Fuensaldaña’, en Fuensaldaña, y ‘Lo Rico de Castilla’, en Traspinedo.

Zamora: ‘AttiKo GastroBar’ e ‘Il Fornazzo’, en Zamora; ‘La Brasería de Muga’, en Muga de Sayago; ‘Me Gusta Comer’, en Rionegro del Puente, y ‘Hermanos Coomonte’, en Corrales del Vino.

Soletes Guía Repsol

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano.

Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.