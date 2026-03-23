Demostración y degustación de cocina de Cuaresma en Soria

Lunes, 23 Marzo 2026 17:25

La Junta de Cofradías organiza este próximo martes 24 de marzo una demostración y degustación de cocina de Cuaresma.

Los protagonistas serán los alumnos del CIFP La Merced, de los Ciclos Formativos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y Panadería, Repostería y Confitería, a cuyo cargo correrá la demostración.

Tendrá lugar en la planta superior del Mercado Municipal, de 11:00 a 13:00 horas.

La entrada será gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

la Cuaresma es una festividad religiosa durante la cual los cristianos se preparan para la llegada de Semana Santa y supone un periodo de reflexión y penitencia.

Tradicionalmente, era un período de abstinencia, donde estaba prohibido el consumo de carne, en cambio, se consumían sopas, verduras, legumbres y pescado, especialmente bacalao.

Esta tradición ha llegado hasta nuestros días y, si bien es cierto que no es tan estricta como hace unos años, sigue estando muy presente el consumo de estos alimentos.

La práctica ascética recuerda los cuarenta días de Jesús en el desierto, ayunando y rogando antes de empezar la vida pública.

Antiguamente en algunas comunidades religiosas durante la Cuaresma se ayunaba pan y agua, mientras que en algunos conventos era tradición comer al mediodía una cacerolada de garbanzos con espinacas y congrio seco, o bacalao recocido cocinado con ajos machacados y perejil o las lentejas con cardos

Durante la festividad de Cuaresma se come tradicionalmente pescado, sobre todo bacalao, legumbres -como los garbanzos-, huevo y verduras -como las espinacas o acelgas-.

Sin lugar a dudas, el bacalao es el alimento principal de la gastronomía de Cuaresma.

El bacalao de Cuaresma es la receta estrella en la que además bacalao sofrito con tomate, cebolla y huevo duro, se utilizan otros productos de temporada, como las alcachofas o los guisantes, como acompañante.

Los garbanzos son otros de los protagonistas de estas fechas.

La receta más conocida es un potaje de bacalao, garbanzos y espinacas o, si lo prefiere, puede sustituir las espinacas por las acelgas. Esta legumbre es rica en proteínas, baja en grasas, rica en vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, el magnesio, el zinc i el potasio. Asimismo, contiene mucha fibra.

Por otra parte, el jueves 26 la Junta General de Cofradías de Soria organizará una visita guiada, a cargo de alumna del CFGS Guías, Información y Asistencia Turística, por algunos templos que albergan tallas procesionales.

El punto de encuentro será la iglesia de Santo Domingo.

La hora de comienzo, las 12:15 horas.

Con aforo límite de 40 personas.