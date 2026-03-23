FOES informa sobre a empresas sobre obligaciones para prevenir el desperdicio de alimentos

Lunes, 23 Marzo 2026 17:15

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) ha organizado una jornada para informar a las empresas de la cadena alimentaria de Soria asociadas de las obligaciones derivadas de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuya aplicación será exigible a partir del próximo 2 de abril.

La sesión, que se celebrará este viernes, 27 de marzo, a las 10.30 horas en formato online, tiene como objetivo ayudar a las empresas a adaptarse a los requerimientos normativos que entran en vigor el próximo mes de abril, resolviendo dudas y facilitando su correcta implementación.

En concreto, la actividad está dirigida a empresas de elaboración, fabricación y distribución de alimentos, comercios de alimentación y empresas del sector hostelero y restauración. Para participar es necesario inscribirse previamente en la web de FOES (www.foes.es).

Entre las principales obligaciones que entrarán en vigor destaca la necesidad de que las empresas dispongan de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en el que se detalle cómo se aplicará la jerarquía de prioridades establecida por la ley.

Asimismo, deberán promover acuerdos o convenios para la donación de excedentes alimentarios a entidades sociales u organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que sea viable y quede debidamente justificado.

La normativa establece una jerarquía clara de actuación que prioriza, en primer lugar, la prevención del desperdicio mediante la transformación de alimentos que no se han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo. En segundo lugar, se insta a la donación para consumo humano.

En tercer lugar, su destino a alimentación animal y fabricación de piensos y, posteriormente, su uso como subproducto en otras industrias, siendo la última opción el reciclado y, en particular, la obtención de compost para su uso en suelos.

Estas obligaciones serán de aplicación a las empresas de la cadena alimentaria, si bien la ley contempla excepciones para microempresas y determinados establecimientos de menor tamaño, en función de su superficie y volumen de actividad.

Durante el webinar también se recordarán las obligaciones específicas ya vigentes - desde abril de 2025- para el sector de la hostelería y restauración, como la obligación de facilitar al cliente la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos y de informar de ello de forma visible y clara.

Con esta iniciativa, la Federación busca acompañar al tejido empresarial soriano en la adaptación a un marco normativo que persigue prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario, fomentar la sostenibilidad y contribuir a atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, al tiempo que se garantiza la viabilidad y competitividad de las empresas del sector.