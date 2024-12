Serrano acusa al Gobierno de hacer concesiones a independentistas para mantenerse en el poder

Viernes, 06 Diciembre 2024 15:44

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha denunciado que la situación política ha empeorado en el último año en España, merced a un Gobierno que no defiende la igualdad entre los españoles, “preso” de partidos minoritarios que mantiene a Pedro Sánchez en el poder.

Serrano ha recordado, en la celebración de NN.GG. de Soria del Día de la Constitución, que hace 46 años se aprobó la Constitución que garantizaba la igualdad de los españoles y de todos los territorios, “que hoy hay que poner de manifiesto”.

En este sentido ha señalado que desde entonces se viene defendiendo esta Constitución.

Serrano ha agradecido a la nueva presidenta de NN.GG. de Soria, Irene Carmona, que hayan recuperado la celebración del Día de la Constitución, en un momento “muy delicado”, tras celebrar el año pasado una manifestación multitudinaria en Soria para defender la igualdad de todos los españoles y el manifiesto firmado por un centenar de alcaldes del PP, en defensa de los valores constitucionales.

“Es grave que un año después, no solamente no se haya corregido sino que desde mi punto de vista se ha empeorado bastante. Estamos con un Gobierno que es preso de los nacionalistas y se preocupa solamente de atender a esos partidos minoritarios que representan solamente el 2 por ciento de los votos. Ha hecho unas concesiones a esos territorios con unos objetivos: no es el bien común sino mantenerse un día más en la Moncloa y para eso es capaz de vender a los españoles y crear esas desigualdades”, ha manifestado.

Serrano ha resaltado que la única solución para que el PSOE vuelva a la senda de la Constitución es que vaya a la oposición.

Por todo ello, ha invitado a todos a celebrar la Constitución y a su vez a reflexionar sobre lo que está pasando en España, porque “lejos de mejorar, hemos visto en el anterior Congreso del PSOE, donde no ha habido ninguna crítica ni ponencia política, y lo único que se trataba era el culto al líder y donde los diputados y representantes del PSOE soriano han ido otra vez a traicionar a los sorianos”, ha censurado.

En este sentido ha señalado que el PSOE soriano no ha hablado nada de fiscalidad diferenciada o de financiación para Soria, y sólo han acudido para mantenerse cada uno en sus cargos.

Serrano ha reiterado que el gran problema que tiene la provincia es de financiación y ha apuntado que se llevan esperando la aplicación de las ayudas al funcionamiento.

“Creo que nada vamos a esperar el PSOE. En Valladolid le recordé a Feijoó el compromiso que adquirió en Teruel de que cuando llegue al Gobierno aplicará esas políticas. La única solución para territorios como Soria es aplicar esas ayudas al funcionamiento, porque de otra forma es muy difícil”, ha resaltado.

La presidenta de NN.GG. de Soria, Irene Carmona, ha resaltado que han querido recuperar la celebración de este día ya que es muy importante que los jóvenes celebren la Constitución.

Ha recalcado que por frases como la pronunciada por Pedro Sánchez “sí quieren ayuda, que la pidan” los españoles siguen siendo desiguales ante la ley.

En cuanto a posibles cambios de la Carta Magna, Carmona ha asegurado que es un instrumento que se debe adaptar a la vida y evolución de los jóvenes, aunque ha resaltado la importancia de poner en valor al respeto de los valores esenciales, que se están perdiendo desde el Gobierno de Pedro Sánchez.