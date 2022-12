Por qué no concurre Soria ¡Ya! a municipales?

Miércoles, 21 Diciembre 2022 13:02

Soria ¡Ya! ha leído un comunicado en el que argumenta los motivos que han concurrido para renunciar a presentar candidaturas a las elecciones municipales de 2023. A continuación, reproducimos íntegro el comunicado.

Soria ¡Ya! renuncia a municipales

Hace un año, un histórico 20 de diciembre, anunciamos que dábamos el salto a la política para participar en las elecciones autonómicas y generales. Daba así inicio un nuevo ciclo en Soria ¡YA!, cargado de ilusión y de esperanza, y que hoy aglutina con sus votos a más de 19.000 sorianos en un proyecto que tiene un claro objetivo: luchar por el futuro de Soria y contra el olvido institucional.

Tras el éxito electoral del 13 de febrero, hubo voces que nos pidieron que diéramos un paso más y nos presentáramos a las próximas elecciones locales. Fue entonces cuando iniciamos un periodo en el que reflexionamos sobre esta posibilidad. En este tiempo, hemos hablado con amigos y familiares, con personas que nos han parado por la calle, en los pueblos, en el trabajo; un intenso proceso de escucha activa en el que hemos valorado todas y cada una de las opiniones que nos han ofrecido, y de las que hemos sacado muchas conclusiones, poniendo sobre la mesa todos los pros y contras que hemos encontrado.

Finalmente, tras un largo periodo de debate y reflexión, en Soria ¡YA! hemos tomado la decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

En un principio, las elecciones municipales no estuvieron en nuestra hoja de ruta, al menos en esta fase inicial. La razón y el objetivo por el cual decidimos dar el salto a la política desde el movimiento ciudadano fue conseguir representación en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León. Es en estas instituciones en las que realmente se mueven las partidas económicas y se toman decisiones trascendentales para los distintos territorios y las personas que los habitan, en nuestro caso, para todos y cada una de las personas que vivimos en la provincia. Es ahí donde consideramos que somos útiles y necesarios. Es donde debemos poner la voz de la ciudadanía soriana, llevar sus reivindicaciones históricas y es ahi donde hay que luchar para verlas hechas realidad tras años de espera y compromisos incumplidos.

A finales del año que viene nos presentaremos a las elecciones generales y nos encontraremos con un doble desafío: conseguir la máxima representación posible en las dos Cámaras (Congreso y Senado) y continuar con la intensa actividad en las Cortes de Castilla y León. Es aquí donde queremos concentrar todas nuestras fuerzas durante los 365 días del año 2023, porque ambas tareas van a ser titánicas y arduas, y van a requerir de mucho trabajo, dedicación, energía y esfuerzo.

A pesar de llevar a nuestras espaldas más de veinte años de lucha, a nadie se le escapa que acabamos de llegar a la política. Somos un partido joven, integrado por personas que, hasta hace muy poco tiempo, nunca se habían dedicado a la política y sobre las que recae una gran responsabilidad. Tenemos muchas ganas e ilusión, pero hay que ser honestos, no podemos abarcar todo el trabajo que la provincia necesita en tan poco margen de tiempo.

Aunque hemos tenido un apoyo ciudadano mayoritario en las urnas, no disponemos de un número suficiente de personas comprometidas y de confianza para asumir el reto de concurrir a las elecciones municipales, ni en Soria capital ni en la provincia. Algo que seguro cambiará con la llegada de afiliados y simpatizantes que hagan suyos nuestros objetivos, visión y valores, y en un futuro próximo tengamos capacidad real para volver a plantearnos esta posibilidad.

En este sentido, queremos agradecer los ofrecimientos que ha habido para asumir esta responsabilidad por parte de personas cercanas a Soria ¡YA! en diferentes localidades de la provincia. Valoramos su compromiso, que hagan suyos nuestros objetivos, valores y forma de entender la política como una herramienta para resolver los problemas de la gente de Soria, por lo que les tendremos muy en cuenta en un futuro próximo.

Creemos que, de concurrir a unas elecciones municipales, debe ser en la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia, no solo en la capital y en los municipios más poblados. En Soria hay 183 municipios, el 93,99% tienen menos de 1.000 habitantes con sus problemas y necesidades. No queremos dejar a nadie en el camino, nos parece injusto. Sería una incongruencia por nuestra parte apostar solo por los grandes municipios y dejar fuera a los pequeños, pues esa discriminación, es justo lo que denunciamos.

Consideramos que forzar esta decisión podría acarrear en este momento más inconvenientes que beneficios para los vecinos de los pueblos de Soria. No hemos llegado hasta aquí simplemente para ostentar cargos, sino para ser parte de la solución de los problemas de la provincia de Soria, para ser útiles a los intereses de los sorianos y sorianas, sin anteponer intereses partidistas que lastran la toma de decisiones.

Siempre vamos a tener las puertas abiertas para escuchar a alcaldes, concejales y vecinos que quieran plantearnos problemas, preocupaciones, reivindicaciones y proyectos relacionados con sus municipios y sus pueblos. En estos más de veinte años de lucha, nunca hemos mirado colores ni siglas a la hora de hacer nuestras sus reivindicaciones, lo único que nos ha movido siempre ha sido arrimar el hombro para encontrar soluciones. Buscamos sumar por el bien común, porque el futuro de los pueblos y gentes de Soria no es una cuestión de “Tú” o “Yo” sino de “Nosotros”. Tenemos que estar unidos en esta lucha, por esto, decimos a los alcaldes y a los vecinos que Soria ¡YA! está a su servicio en las instituciones, aunque no concurramos a las elecciones municipales, aunque no tengamos las mismas siglas.

Creemos que en esta primera etapa en política vamos a ser más útiles en las Cortes y, en un futuro muy próximo, esperamos que en el Congreso y en el Senado. Es ahí donde se deciden y se reparten las inversiones de calado que afectan directamente a las políticas y proyectos municipales y, finalmente, a sus vecinos. Dimos el salto a la política para ser influyentes, para condicionar decisiones y agendas políticas, para ser decisivos llegado el momento de formar un gobierno y alcanzar mayorías. No entramos en política para quitar o poner a nadie, nuestros adversarios son el olvido y el abandono institucional con sede en Madrid y Valladolid.

Pedimos disculpas a aquellas personas a las que hayamos podido decepcionar con esta decisión. No ha sido algo que se haya tomado a la ligera, ha sido fruto de intensos debates, escucha atenta y reflexión sosegada. Se ha optado por esperar porque creemos que hoy es lo mejor para Soria, porque en estos momentos toca estar donde se toman las decisiones que afectan directamente a toda la provincia, y estas se toman en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León.

Pedimos a los sorianos y sorianas, como hace un año, su confianza. Pedimos que la ciudadanía nos siga prestando su apoyo, su ilusión y esperanza, que sume para conseguir juntos nuestros objetivos en 2023. Metas muy complicadas de alcanzar a la par que ilusionantes, por lo que es necesaria la unión alrededor de este proyecto común que está volcado en el futuro de Soria y en el que mandan todos y cada uno de los habitantes de Soria, nadie más.

Hay una frase que dice: «Si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos». Sabemos que no caminamos solos, y aunque la velocidad es importante, más importante aún es hacerlo bien y en la dirección correcta. Queremos que, en esta nueva etapa, el proyecto llamado Soria ¡YA! llegue muy lejos, una vez más, con el impulso necesario de la sociedad soriana, y que con él, consigamos los mejores resultados para nuestra provincia y sus gentes, haciéndolo lo mejor que sabemos y podemos. Porque juntos haremos que Soria tenga futuro.