Podemos Soria plantea una red de municipios en apoyo a Palestina

Martes, 28 Mayo 2024 16:21

Podemos Soria ha registrado esta mañana, en coordinación con todos los círculos del partido en Castilla y León, una solicitud para que el Ayuntamiento de la capital soriana se posicione sobre la situación el Palestina.

Dicha iniciativa plantea un decálogo de medidas de apoyo al alto el fuego que el partido morado solicita cada municipio de la región.

“Solicitamos al Ayuntamiento de Soria que, a su vez, inste al Gobierno de España de forma institucional a que actúe con firmeza para detener lo antes posible este genocidio en curso y a que se posicione de una vez por todas del lado de la paz, del derecho internacional y de los derechos humanos”, ha explicado en un comunicado Alberto Sanz, portavoz de Podemos Soria.

“Los datos están ahí: más de 36.000 personas muertas, 81.000 heridas y 11.000 desaparecidas desde el 7 de octubre. Ayer mismo, sin ir más lejos, hubo nuevos atentados contra campos de refugiados como del de Jabila o el de Rafah y murieron cerca de 200 personas en menos de un día. ¿Qué más datos necesita el PSOE para posicionarse de una vez por todas? Se les ha terminado el tiempo de ponerse de perfil y no mojarse”, ha señalado.

Las medidas propuestas por dicha solicitud incluyen romper todo tipo de relaciones diplomáticas con Israel, exigir el levantamiento del bloqueo a los territorios palestinos y sanciones internacionales inmediatas contra el estado israelí, reforzar la ayuda humanitaria y poner en marcha de salvoconductos y corredores seguros para los refugiados.

“En la guerra de Ucrania se llevaron a cabo estas acciones ante la ocupación rusa, y menos mal que así fue. Ahora bien, los palestinos y las palestinas son seres humanos exactamente igual y tienen los mismos derechos”, ha incidido Sanz.

De igual modo, Podemos Soria ha calificado de “gesto meramente simbólico” el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez reconocerá al Estado Palestino.

“Reconocer a Palestina sobre el papel está muy bien como comienzo, pero sirve de muy poco si no se cortan las relaciones diplomáticas y comerciales, si no se envía apoyo humanitario y militar a la zona asediada y si no se hace prevaler el derecho internacional. Lamentablemente un genocidio no se detiene con esos brindis al sol que tanto le gustan al PSOE, sino con medidas concretas y eficaces”, han señalado.

El portavoz ha realizado un llamamiento a los estamentos públicos porque “la situación es desesperada y las medidas no pueden esperar más. Es precisamente en estos momentos tan urgentes como difíciles cuando las instituciones tienen la obligación de mostrar su condición democrática y hacer prevalecer la soberanía de los pueblos. Permanecer impasibles ante estas barbaries nos hace parecer deshumanizados y nos convierte en testigos silenciosos, que no es sino otra forma de complicidad. La respuesta institucional de España tiene que ser firme, no caben los titubeos, las medias tintas ni el ponerse de lado. Que no se nos olvide que hablamos de las vidas de seres humanos”.