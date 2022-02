Pastor acusa al PSOE de ir "dopado" a elecciones

Miércoles, 09 Febrero 2022 13:43

La vicepresidenta general de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha acusado al PSOE de acudir "dopado" a las elecciones autonómicas de Castilla y León, con los anuncios realizados por el Gobierno de España para suprimir el uso de mascarillas en la calle y el plan de mil millones para el sector agroalimentario.

La también vicepresidenta segunda en el Congreso de los Diputados ha subrayado en una rueda de prensa, en la que ha apoyado la candidatura soriana a las Cortes regionales, que es muy importante que el Gobierno no utilice las mascarillas en campaña electoral.

En este sentido ha recordado cuando el Gobierno aprobó el "decreto de las sonrisas" para ocultar los indultos en Cataluña, a "los señores que se habían saltado la Constitución y la ley".

Pastor ha asegurado que el anuncio de las mascarillas, que fue debatido el pasado martes en el Congreso de los Diputados, lo ha realizado el Gobierno sin ningún tipo de criterio técnico y científico que lo avale.

"Los ciudadanos piensan por qué se hacen estos anuncios en campaña electoral. Se están haciendo algunos anuncios que son absolutamente indecentes e impresentables. No se puede ir a unas elecciones dopados, anunciando planes desde la mesa del Consejo de Ministros", ha señalado en alusión al plan que contempla mil millones para el sector agroalimentario.

Por contra, Pastor ha recordado que las preocupaciones de los ciudadanos es cómo hacer frente a la subida de la luz o el IPC, el más elevado en las últimas tres décadas.

La ex ministra de Sanidad, que ha calificado de "encomiable" la gestión de la Junta durante la pandemia, ha pedido al Gobierno de España una convocatoria extraordinaria, con más número de plazas MIR, "porque ahora si no hay más médicos y hay plazas sin cubrir en la Comunidad, no es porque la Junta no quiera cubrirlas, sino porque no hay profesionales".

Además se ha mostrado partidaria de habilitar incentivos para los profesionales que ejerzan su actividad en el medio rural y que, en las oposiciones y traslados, se compute más este destino.

"Algunos han descubierto ahora la España Vaciada. Lo que necesitan los pueblos de Castilla y León es tener buenos servicios públicos e incentivos económicos como los que plantea Mañueco", ha recalcado.

En cuanto a la fiscalidad diferenciada, que el Gobierno sigue retrasando su implantación en las provincias más despobladas de España (Soria, Teruel y Cuenca), Pastor ha urgido a ponerla en marcha y ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado".

A preguntas de los periodistas sobre la ejecución de la autovía del Duero, Pastor ha recordado que durante su mandato como ministra de Fomento rescató las obras de cinco tramos de esta infraestructura en Soria, después de pagar las facturas que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en el cajón.