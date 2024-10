Modesto Lomba apunta que la moda tiene que mejorar su internacionalización

Martes, 22 Octubre 2024 15:51

El diseñador Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), ha subrayado hoy en Soria que la moda española y castellano-leonesa está en su mejor momento. Y ha puesto el objetivo en mejorar la internacionalización.

Lomba ha participado este martes en el Palacio de la Audiencia en la novena y última jornada de “Uniendo Moda”, un proyecto de CEOE y la Junta de Castilla y León para impulsar la industria textil de la Comunidad.

El diseñador vasco ha reflexionado en esta jornada, junto al sociólogo y crítico de moda Pedro Mansilla, sobre 'El camino por recorrer en el mundo creativo de la moda”.

Lomba ha declarado a los periodistas que "la moda de Castilla y León y de España está atravesando por su mejor momento, la moda de autor y de creación".



Además el diseñador vasco ha destacado que el objetivo pasa por "la internacionalización” y ha recalcado que la moda es también una oportunidad para llevar trabajo a la denominada España Vaciada.

A preguntas de los periodistas, Lomba ha apelado a la responsabilidad de los consumidores a la hora de adquirir prendas.

"Si somos conscientes que comprar productos no solo deslocalizado sino en condiciones sociales y laborales que no nos gustaría hay que ser corresponsables y tenemos que saber cuándo compramos que conlleva porque una camisa no vale 20 euros, vale más, estamos comprando corresponsabilidad", ha resaltado.

Por su parte, la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, ha señalado que en en Castilla y León hay 505 empresas dedicadas al mundo textil, el cinco por ciento del PIB.

Pettit ha defendido retomar el impulso a esta industria, por ser un sector estratégico

En este sentido, se ha referido a la necesidad de "mantener el talento que hay en la Comunidad y atraer más talento”, a través del diseño de un plan de trabajo y de proyecto, con con jornadas fuera de España y otras dedicadas a promocionar el sector

Asimismo, ha reivindicado que la marca moda de Castilla y León "tiene que salir de la Comunidad y traer a esas empresas que se han deslocalizado"

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha subrayado que Castilla y León dispone de un gran talento, como se ha puesto de manifiesto en este proyecto que ha deseado tenga continuidad.