Manos Unidas celebra este sábado nueva edición de su "Operación Bocata"

Viernes, 27 Marzo 2026 11:46

La Operación Bocata de Manos Unidas se celebrará mañana sábado en la plaza de Herradores de la capital, una cita imprescindible con la solidaridad que no ha faltado en el calendario soriano desde su primera edición en 1988.

La recaudación se destinará a un proyecto en Brasil, en una zona en la que trabaja el misionero soriano, Javier Martínez Rodrigo, con el que tratan de fortalecer a los pueblos indígenas.

Manos Unidas ha agradecido en un comunicdo la implicación de la sociedad soriana en la Operación Bocata en la que colaboran panaderías, carnicerías, fábricas y un nutrido grupo de gente para hacer de la jornada una fiesta solidaria.

Aunque los preparativos comenzaron hace meses y se intensifican durante la tarde del viernes no será hasta media mañana cuando la actividad se deje notar en la plaza Herradores.

Se van a elaborar más de mil bocadillos fríos y calientes en cuya preparación “unimos muchas manos” como ha resaltado Pilar Calonge, de Manos Unidas.

También mañana, la Ciudad de Osma celebra su Chocolatada Solidaria, una actividad que llevan 21 años preparando desde la Parroquia de Santa Cristina.

El reparto de chocolate, con un donativo de dos euros y medio, comenzará a las cinco y media de la tarde en la Plaza de España oxomense. La recaudación se destinará a un proyecto en la India Odisha