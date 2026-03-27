Viernes, 27 Marzo 2026
Buscar
°C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

La Unidad Militar de Emergencias (UME) expone sus medios en Soria

Personal de la UME realizará en la tarde del próximo 8 de abril una muestra de medios y vehículos en la plaza Mayor de Soria.

Tras esta muestra, se inaugurará en el centro cultural Palacio de la Audiencia la exposición `EXPOUME: Somos Soldados´.

Las actividades previstas, aunque serán de interés para todos los ciudadanos, están especialmente dirigidas a los más pequeños, como el apagado de un incendio simulado o juegos con un perro de rescate.

Sobre las 19:00  horas se realizará un pequeño acto de arriado de la bandera de España, en el que se hará partícipe a todos los presentes.

Tras el arriado, un oficial del Cuartel General de la UME, que tiene sus instalaciones en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, impartirá en la segunda planta del Teatro Palacio de la Audiencia una charla sobre la exposición que estará instalada en este mismo edificio.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de abril.

 

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 97693

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia