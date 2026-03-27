La Unidad Militar de Emergencias (UME) expone sus medios en Soria

Viernes, 27 Marzo 2026 11:27

Personal de la UME realizará en la tarde del próximo 8 de abril una muestra de medios y vehículos en la plaza Mayor de Soria.

Tras esta muestra, se inaugurará en el centro cultural Palacio de la Audiencia la exposición `EXPOUME: Somos Soldados´.

Las actividades previstas, aunque serán de interés para todos los ciudadanos, están especialmente dirigidas a los más pequeños, como el apagado de un incendio simulado o juegos con un perro de rescate.

Sobre las 19:00 horas se realizará un pequeño acto de arriado de la bandera de España, en el que se hará partícipe a todos los presentes.

Tras el arriado, un oficial del Cuartel General de la UME, que tiene sus instalaciones en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, impartirá en la segunda planta del Teatro Palacio de la Audiencia una charla sobre la exposición que estará instalada en este mismo edificio.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de abril.