Soriactiva informa de ayudas del Gobierno para sector agrario por guerra de Irán

Viernes, 27 Marzo 2026 13:19

Soriactiva, fundación de Caja Rural de Soria, ha informado hoy de las ayudas aprobadas por el Gobierno para el el gasóleo agrícola, la compra de fertilizantes y para el acceso a la financiación de las explotaciones, destinadas a hacer frente a la crisis desatada con la guerra de Irán.

La Fundación Soriactiva, de Caja Rural de Soria, informa que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado 21 de marzo, el Real Decreto Ley 7/2026, Medidas por la Crisis en Oriente Medio, aprobado el viernes 20 de marzo por el Consejo de Ministros extraordinario y convalidado el 26 de marzo por el Congreso el Real Decreto Ley.

Al tramitarse como Real Decreto-ley tenía que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, sujeto a posibles enmiendas en el debate de hoy jueves.

Atendiendo a que la agricultura y la ganadería constituyen un sector estratégico para la economía provincial y que juega un papel esencial en la seguridad alimentaria, contiene medidas específicas para algunas materias primas, y en particular, al incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes.

Estas ayudas alcanzan un valor superior a 877 millones de euros. El real decreto-ley contempla también ayudas de acceso a la financiación específicas para los sectores agroalimentario (línea ICO-MAPA-SAECA).

La situación actual del sector agrario se enfrenta a una escalada de costes sostenida sin mecanismos de compensación eficaces, tales como: Incremento del precio del petróleo, encarecimiento de los fertilizantes, contexto geopolítico internacional y dependencia energética del sector.

Esta situación requiere una intervención inmediata ante el riesgo de que muchas explotaciones no puedan sostener su actividad, lo que tendría consecuencias directas en la producción, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

Entre las principales medidas específicas contempladas para el sector primario están las siguientes tratando de reducir la gestión administrativa:

Ayuda extraordinaria para la adquisición de gasóleo agrícola

Se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que hacer ningún trámite adicional, ya que se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos. Esta compensación tiene carácter temporal, ya que solo estará vigente hasta el 30 de junio.

Serán beneficiarios de esta ayuda las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, que utilicen como carburante el gasóleo y que tengan derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos.

El cálculo se realizará tomando como referencia el consumo anual declarado en 2025 a través de la solicitud de devolución del impuesto de hidrocarburos, que deberá presentarse a partir del 1 de abril y el periodo subvencionable abarca desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para determinar la cuantía, se establecerá un consumo medio diario a partir del total anual, que se multiplicará por los días incluidos en ese periodo y por el importe de la ayuda.

Además, existe una reducción de 11 puntos en el IVA, del 21% al 10%. En esta la bajada general del IVA no está incluido ni el cumplimiento de la sentencia del contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, ni por supuesto, ayudas directas para compensar el encarecimiento de los costes productivos.

Ayuda extraordinaria para la adquisición de fertilizantes

Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias.

Es una ayuda similar que el Gobierno concedió tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias.

Serán beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones agrarias que han sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la PAC en la campaña 2025, que cuenten con superficies de cultivos permanentes y de tierras de cultivo, excluidos las tierras de barbecho y pastos temporales, en dicha campaña.

Esta medida contempla ayudas directas a los fertilizantes, con 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por explotación.

Podrán beneficiarse tanto perceptores como no perceptores de la PAC, siempre que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025.

Casi el 50 % de las exportaciones mundiales de urea transitan por esta región o provienen de países cercanos y el 30 % del amoníaco global también depende de este corredor.

El fertilizante no es solo un coste más dentro de la explotación, sino que es la base de la productividad agrícola moderna y sin un suministro estable se reduce el rendimiento de los cultivos, aumenta el coste de producción, se tensiona la cadena alimentaria y una menor producción implica subida los precios en supermercados.

Ayuda para el acceso a la financiación

El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA.

El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.

Entre otros requisitos, será preciso contar con un seguro agrario en el marco del Plan de Seguros Agrarios combinados en el periodo de suscripción correspondiente a la producción a asegurar. Para ampliar la información y requisitos necesarios, acérquese por cualquier oficina de Caja Rural de Soria.

En definitiva, el paquete de medidas tiene un impacto directo en tres niveles:

Reducción de costes, combustible subvencionado y fertilizantes parcialmente financiados. Mejora de liquidez y acceso a crédito facilitado Estabilidad operativa mediante mantenimiento de la actividad y reducción del riesgo de abandono de explotaciones.

Con el objetivo de garantizar que las ayudas no se desvirtúan y evitar abusos, se dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos.