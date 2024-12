El SEPRONA insta a solucionar al Ayuntamiento de Soria los malos olores en barrio de ·El Mirón

Miércoles, 18 Diciembre 2024 10:08

Desde hace más de un año, los vecinos de la zona de El Mirón están sufriendo malos olores que aseguran les afecta a nivel “físico, psíquico y social en mayor o menos grado dependiendo de la sensibilidad de cada uno”. El SEPRONA ha instalado al Ayuntamiento de Soria ha solucionar el problema.

Y es no sólo se trata de malos olores que entran por los desagües, shunt o por diferentes huecos de las viviendas, sino como gases producidos en la red de aguas sucias de la ciudad, los cuales removidos y bombeados pueden ser peligrosos, creando un ambiente insalubre y repugnante, convirtiendo los domicilios en lugares de gaseamientos y provocando situaciones que califican como “tortuosas a días y horas indeterminadas”.

El movimiento vecinal ha asegurado hoy en un comunicado tener “conocimiento de protestas realizadas por varias comunidades de vecinos y también de muchos ciudadanos a nivel particular al Ayuntamiento de Soria, así como se han realizado denuncias a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, teniendo constancia de que existe informe del servicio del SEPRONA instando al Ayuntamiento a solucionar la situación”, además han matizado tener conocimiento de que se ha “trasladado comunicación del problema a la Subdelegación del Gobierno de Soria, por existir indicios de ser el origen del problema la nueva cárcel”.

De tal manera que los vecinos han instado por escrito al alcalde de Soria a contestar a las diferentes denuncias, llevando más de un año ignorados, sin ser recibidos y sin tomar: “ningún tipo de medidas para paliar esta situación”.

Por toda esta impotencia, por no saber a la larga que problemas de salud puede acarrear el estar viviendo en lugares insalubres, y ante el “abandono de las administraciones competentes”, un grupo de ciudadanos hartos de sufrir la situación y la desidia del Ayuntamiento, han decidido unirse para exigir los derechos constitucionales básicos que tienen, como son entre otros el derecho a la salud, a una vivienda digna, y a no sufrir trato inhumano y degradante.

Cabe destacar, según han informado, que esta iniciativa o movimiento ciudadano “no tiene ningún color político, simplemente quiere el respeto de las administraciones y soluciones a los problemas que antes no tenían y ellos les han creado”.

Hace ya más de un año de las denuncias siendo hora de tener conocimiento del origen de este asunto, por lo que “pedimos al Ayuntamiento, que independientemente de donde venga el problema, no eluda su responsabilidad de garantizar la seguridad, la salud y el servicio digno de sus ciudadanos dentro del casco urbano”.

De esta forma, han manifestado que “si no tienen la capacidad de atajar el problema, de no poder garantizar el no someter ni un día más a la ciudadanía a la situación tortuosa, peligrosa, insalubre y nauseabunda que sufren, deberían pensar en dimitir en pleno toda la corporación municipal”. Cada día son más los afectados que se agregan al grupo buscando apoyo a tan grave problema, por eso quieren soluciones urgentes ya.