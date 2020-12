CSIF denuncia intento de fuga en prisión

Viernes, 18 Diciembre 2020 14:14

Csif Prisiones Soria ha denunciado este viernes el intento de fuga de un interno del centro penitenciario de Soria, que podría haber tenido consecuencias muy graves e "irreversibles" para los trabajadores del centro debido a la "extrema" peligrosidad del preso que intentó fugarse.



Un interno residente en el módulo de preventivos de la cárcel de Soria conseguió ayer jueves, a las diez de la mañana, saltar el muro accediendo al recinto de la prisión pero no pudiendo saltar el siguiente muro que lo hubiera situado fuera de la prisión al ser descubierto por un guardia civil.

Este interno ya se había escapado de las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria aprovechando una videollamada con su abogado tirándose desde un segundo piso, tras su detención el pasado 8 de diciembre.

CSIF ha recordado que son muchas las veces que ha denunciado, tanto a la Secretaría General como al subdelegado del Gobierno en Soria y al director del centro penitenciario de Soria, la falta de personal funcionario para custodiar a los internos.

En este sentido ha señalado que en el centro penitenciario faltan treinta plazas por cubrir de la RPT, de las que veinte son de funcionarios de vigilancia en contacto con los internos.

Además, en el módulo donde se ha producido el intento de fuga, estaba realizando servicio un solo funcionario que, además, se encontraba en prácticas y por ello con pocos meses de experiencia.

CSIF ha denunciado igualmente las "obsoletas" instalaciones del centro penitenciario de Soria, la falta de medios materiales adecuados que garanticen la seguridad, así como la estructura del mismo, que no reúnen las condiciones necesarias, más teniendo en la ciudad un nuevo centro penitenciario acabado, pero que tiene pendiente su apertura de la provisión de plazas.

Por ello, el sindicato ha exigido que asuman su responsabilidad todos aquellos que eran conocedores de las carencias y no hicieron nada para ponerlas remedio.