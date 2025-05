Conferencia sobre como era ser campesino antes de la Edad Media

Domingo, 04 Mayo 2025 08:13

La asociación Amigos del Museo Numantino organiza este lunes, 5 de mayo, una conferencia en la que pondrá sobre la mesa lo que era ser campesino entre el final del Imperio Romano y la Edad Media en la cuenca del Duero.

La conferencia comenzará a las 19:30 horas en el salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia y correrá a cargo de Carlos Tejerizo García, con entrada libre, limitada a la capacidad de la sala.

Carlos Tejerizo García, licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) posteriormente se doctoró en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con un trabajo sobre la arqueología de las sociedades campesinas medievales en la cuenca del Duero calificado con sobresaliente cum laude.

Desde entonces ha disfrutado de varias becas y contratos doctorales tanto en la Universidad del País Vasco como en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, perteneciente al CSIC.

Ha disfrutado de diversas estancias de investigación en instituciones de prestigio como la Universidad de Oxford, la Universidad de la Sorbona, la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) o la Universidad de Binghamton (UUEE).

Ha publicado cerca de un centenar de trabajos en revistas de impacto nacional e internacional así como varios libros entre los que se incluyen Arqueología de las sociedades campesinas en la cuenca del Duero durante la Primera Alta Edad Media (editoral Universidad del País Vasco); The Iberian Peninsula between 300. and 850. An archaeological perspective (Amsterdam University Press) o rqueología de la dictadura en Latinoamérica y Europa. Violencia, resistencia y resiliencia (BAR International).