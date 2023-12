Concierto intimista con Pepe Rivero y Ángela Cervantes

Martes, 12 Diciembre 2023 14:36

La asociación EnViBop da un giro a su programación con una pareja musical intimista y un concierto profundo. La velada a dúo, de Pepe Rivero y Ángela Cervantes, estará llena de mensajes y elementos poéticos. Será este jueves, 14 de diciembre, en el Casino Amistad Numancia.

Hace bastantes años que EnViBop sigue la carrera profesional de Pepe Rivero, uno de sus pianistas internacionales favoritos, quien ha actuado para la asociación en el invierno de 2014 (homenaje a Telonius Monk en "Monk and the Cuban Rumba") y durante el verano de 2020 junto a The Cuban Jazz Syndicate.

Pepe Rivero figura entre los pianistas cubanos más relevantes de su generación e internacionales durante las últimas décadas.

Al poco de instalarse en España en 1998, completó giras con otros artistas de la talla Paquito de Rivera y Celia Cruz.

Es pianista, compositor, pedagogo, productor y promotor cubano.

Pepe Rivero visita de nuevo Soria este jueves junto a la cantante ibicenca Ángela Cervantes.

Los proyectos musicales en formato dúo se le dan muy bien a Rivero.

En su haber ha compartido, por ejemplo, grabaciones con pianistas (Judit Jáuregui, en 'Chopin Chopin'), junto al conocido saxofonista Bobby Martínez (EnViBop, octubre 2023) o con cantantes de la talla personal de Alba Molina ('Nuevo día'), María Besararte o la grandísima Ángela Cervantes, con quien nos presenta en Soria el disco 'Olas y arenas'.

Cervantes, además de homenajear a Jorge Drexler ('En esta orilla del Drexler'), tiene la excepcional capacidad de transformar lo tosco y rudo de nuestras vidas cotidianas en algo bello y digno de admirar.

Ángela es otra buena conocida de 'en ViBop'.

En nuestro historial de conciertos ya aparece junto al trombonista neoyorkino Norman Hogue en quinteto en su actuación soriana en octubre de 2013 (más info aquí) y también en aquellos míticos conciertos que organizábamos en la Casa de Autoridades de Valonsadero junto al guitarrista Israel Sandoval.

Rivero y Cervantes se unen en este proyecto discográfico producido por José E. Cruz para rememorar y expandir el repertorio de la artista puertoriqueña Sylvia Rexach.

Rexach, cantante de boleros, es una mujer adelantada a su tiempo, figura comprometida, vocalista y compositora con una intensa vida a caballo entre la comedia, la poesía y la música. El valor del arte durante la corta vida de Rexach no supo verse hasta después de su fallecimiento, pero es de fácil acceso en plataformas musicales como Spotify.

'Olas y arenas' es un homenaje pleno a una de las primeras feministas dentro del mundo de la música, quien fuera pionera en crear un grupo formado solo de mujeres... ¿Nos suena esto, verdad?

- Web official Pepe Rivero: https://www.peperivero.com/

- Biografía de Ángela Cervantes en web Música Creativa donde imparte clases

- Disco "Olas y arenas" y ficha técnica en Blumusic Producciones

- Directo "Descubriendo a Sylvia Rexach" en Recoletos Jazz (Madrid): concierto completo

- Biografía Xylvia Rexach en Wikipedia y en Fundación para la Cultura Popular de Puerto Rico

- Notas al programa conciertos de Pepe Rivero para 'en ViBop' en marzo 2014 y agosto 2020 (releed, ¡qué grande)

PEPE RIVERO y ÁNGELA CERVANTES

- ÁNGELA CERVANTES, voz

- PEPE RIVERO, piano, arreglos



CASINO AMISTAD-NUMANCIA

ueves, 14 de diciembre 2023; 20:00



Entrada ANTICIPADA: 12 euros (https://soriaeventos.es/events/olas-y-arena/): enlace directo a SoriaEventos aqu

Entrada Taquilla NO socios: 15 euros (menores 25 años y parados: 6 euros)

Rogamos máxima puntualidad

PRÓXIMO CONCIERTO:

- 4 enero 2024, SORIA JAZZ TRIO (jóvenes sorianos por navidad). CASINO Amistad-Numancia, 20:00. Viva representación de la escena musical soriana, con influencias clásicas (Wes Montgomery, Jaco Pastorius o Wayne Shorter). Repaso por estándares de jazz de manera original y propia. Anunciamos sorpresas.

