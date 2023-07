Ceña: "Estamos ante una oportunidad histórica"

Miércoles, 19 Julio 2023 19:07

Ángel Ceña, cabeza de lista de Soria ¡Ya! al Congreso, estima que las elecciones generales del próximo 23 de julio son una oportunidad histórica para la provincia, que puede salir fortalecida de las urnas en este pulso que mantienen los dos bloques ideológicos.

Soria ¡Ya!, en una campaña polarizada, quiere entrar con fuerza en el Parlamento español. Su lema en esta campaña electoral que termina apela al sentimiento sorianista. Pero ¿que es ser sorianista? El cabeza de lista al Congreso nos aclara ésta y otras cuestiones en esta entrevista.

Señor Ceña, ¿Qué es ser sorianista?

- Somos sorianistas porque queremos un futuro mejor para Soria. Queremos apostar por Soria pero en Valladolid y en Madrid. Y llevar una voz para que se luche por las cosas de Soria y el que esté allí representando a Soria, que vote por Soria y no lo que le diga el portavoz de su grupo parlamentario.

- Su posible paso de las Cortes regionales al Parlamento español no ha venido exenta de críticas. ¿Ha sido una decisión meditada? ¿No es demasiado riesgo en vista de las reacciones que ha suscitado?

- Los ataques en el fondo me dan mucha satisfacción, porque no nos atacarían nadie sin no vieran en peligro su escaño o su situación. Con lo cual los ataques significan que vamos por el buen camino. Por supuesto que es una decisión meditada y razonable, porque es tan importante estar en Valladolid como Madrid, pero estar en la capital de España es muy importante. Como dice Tomás Guitarte (Teruel Existe) siempre: quien no está en el Congreso, no existe. Si salgo elegido, la persona que me sustituya en Valladolid será igual que yo, o mejor. No habrá ninguna merma en la defensa de los intereses de Soria en las Cortes regionales.Les han acusado de incurrir en vicios de la vieja política, que en teoría querían combatir. ¿Qué ataque personal le ha dolido más?

En cuanto a la vieja política, optar a una cosa u otra no es vieja o nueva política. Es una decisión personal razonable. En cuanto a que ataque me ha dolido más, lo que más duele es lo que es mentira y lo que hace daño. El que más me ha dolido es el que me hizo el PSOE por las redes sociales criticando que yo había tenido un puesto de libre designación con Fernández Mañueco en Presidencia. Hay que aclarar que un puesto de libre designación es un puesto de funcionario, porque trabajo de ello. Es una de las fórmulas de provisión de los puestos de funcionarios. Está en el Boletín, tu de presentas y en función de tus méritos, te lo dan o no. Yo trabaje con Mañueco junto con otros 500 funcionarios que forman parte de la Consejería de Presidencia. Yo a Mañueco en siete años le vi dos veces y una el día que fue pasando despacho por despacho para despedirse. No he tenido ningún tipo de relación con él, pero que te intenten atacar con un bulo tan interesado es absurdo. Y es el mismo ataque que me hizo el propio Mañueco. Cuando te atacan por los dos lados, también me enorgullece. Eso significa que Soria ¡Ya! va bien. Nosotros hablamos de propuestas concretas, no entramos en estos ataques.

- ¿A quién perjudica más Soria ¡Ya! en esta política de bloques en la que estamos inmersos, donde está todo muy polarizado?

- Perjudica al PP y al PSOE, obviamente. Y en las elecciones regionales, perjudicamos a Vox, porque gracias a nuestra presencia como candidatura, no sacó ningún representante en Soria y, de lo contrario, posiblemente lo hubiera sacado.

- La polaridad en la campaña electoral PP-PSOE ¿En qué medida puede afectar al respaldo en las urnas a Soria ¡Ya?

- Lo que vemos en los recorridos por la provincia, es ilusión por Soria ¡Ya!, y que están cansados de esta política de agresión entre PP y PSOE. Mucha gente nos ha comentado que el debate Sánchez-Feijóo les ha inducido a no votarlos y que nos van a votar a nosotros, porque es insoportable. Y es verdad. Es un debate sin propuestas, con insultos, de agresión, de no dejar hablar… No plantean nada para Soria. Y hay que pensar que llevamos 47 años de democracia y en este tiempo los proyectos de Soria han estado retrasándose durante décadas. No llegaban y cuando lo han hecho, no eran nunca lo que se había prometido. Ahora mismo la situación de equilibrio de bloques puede ser una oportunidad para ser decisivos en el Gobierno y, junto con otros partidos provincialistas, como Teruel Existe o Aragón Existe, dar un golpe encima de la mesa para obtener estas demandas que Soria lleva reclamando durante 30 años y que durante estos años nos llevan prometiendo y aplazando.

- Éste sería el escenario más ilusionante…

- Pero creo que tal y como está la situación, creo que puede ser una oportunidad única. Es el momento de Soria ¡Ya!, de dar ese paso y ser auténticamente un voto útil para la provincia, un voto que desatasque estas cuestiones. Y en cuanto al voto útil que ha citado tanto PP como PSOE, todas las elecciones generales alguien lo ha agitado, diciendo que se iba a acabar el mundo si no le votaban a él. Y ya son muchos años de engaños a los ciudadanos.

- ¿Se ha desinflado Soria ¡Ya? en esta campaña? Mediáticamente da la sensación que hay menos repercusión…

- Creo que no. La situación en la campaña anterior, donde sólo había elecciones en Castilla y León puso el foco en la Comunidad. Y además fue invernal. Ahora es la primera vez que hay unas elecciones en verano y la gente quiere estar tranquila en la piscina o tomando su cerveza en una terraza y no pendiente de la política. No están atendiendo mediáticamente a Soria, solo a ese conflicto ideológico un poco forzado entre los bloques de derecha e izquierda. Que no nos estén atendiendo mediáticamente, no significa que en la calle la necesidad no sea la misma. Para la provincia de Soria, el escenario de febrero del año pasado a este verano no ha cambiado en nada. No hay nada más hecho.

- Programa, programa, programa, repetía Anguita. ¿Qué plantea Soria ¡Ya! como nuevo en su programa? ¿Qué le gusta de los programas de PP y PSOE?

- Nuestro programa está elaborado en Soria y para Soria. Todas las propuestas se han hecho por miembros de la plataforma y se abierto el programa a la sociedad civil. Hace tres o cuatro semanas nos hemos reunido con Cámara, FOES, los sindicatos más representativos y las organizaciones agrarias, asociaciones forestales. Hemos puesto un enlace en nuestra página web para recibir propuestas. Y hemos recibido más de cien. Es un programa hecho de abajo a arriba, por los sorianos, y pensando en Soria. Es el punto diferenciador de nuestro programa. Y en él van demandas históricas como las infraestructuras, o un pacto contra la despoblación y cosas nuevas como infraestructuras nuevas, beneficios fiscales nuevos para empresas y ciudadanos en general.

He leído el programa del PP, 150 páginas, en las que no viene la palabra Soria. He leído el programa nacional del PSOE, 271 páginas, y viene la palabra Soria dos veces y en una situación muy poco ventajosa. Una vez para decir que se continuará el proceso de descentralización tal y como se ha hecho en el Centro de Procesamiento de Datos. Y para decir que todas las capitales de provincia podrán tener un transporte combinado hacia el AVE más cercano como lo tiene Soria. ¡Pues si lo van a tener como Soria, apañados van!

Nos despertamos hace dos días con que el PSOE de Soria presentaba su programa, pero no aparece en ningún lado, más allá de la nota de prensa. Y lo poco que dice da la sensación de que lo han copiado del programa de Soria ¡Ya!. Tampoco sabemos si ese programa está respaldado por el PSOE nacional. La impresión es que el PSOE soriano no tiene este respaldo. O por lo menos dudamos de que lo tenga.

- ¿Se está pasando el tiempo de la España Vaciada?

- Creo que no se ha pasado, porque el problema del desequilibrio territorial está ahí. Y mientras esté el problema, la España Vaciada estará presente. Llama la atención que antes perdían población los núcleos rurales y ahora hay veintitantas capitales de provincia perdiendo población. El problema es un serio y merece la pena abordarlo con la seriedad que merece. Mientras no se tomen medidas, jamás se acabará este proceso de despoblación. ¿Qué queremos? Una España de la costa y de Madrid, y Zaragoza y Sevilla.

- ¿Qué medidas son las más importante para la provincia para revertir la despoblación?

- Habría que tomar un conjunto de medidas, pero creo que las dos más importantes son las ayudas al funcionamiento a su máxima potencialidad y un plan de vivienda que contemple el escenario rural para que la gente que quiera venir a Soria y a vivir a sus pueblos, pueda hacerlo.

- De los programas de Sánchez y Feijóo ¿qué destacaría?

- Nosotros siempre hemos defendido la medida 30/30/100. A 30 minutos de los servicios básicos, no sólo públicos. Lo ha metido el PSOE en su programa y nos parece bien. El acceso también en 30 minutos a una vía de alta capacidad, por ferrocarril o autovía, y 100 megas de descarga, que significa fibra óptica o 5G. Lo llevamos nosotros en el programa y lo ha propuesto también el PSOE. Nos parece muy bien. Me gusta del programa de las manifestaciones del PP, más que del programa, que están de acuerdo con impulsar al máximo las ayudas al funcionamiento. Por fin se han dado cuenta. Si llegan al Gobierno, espero que no haya que rogarles para que lo pongan en marcha. Creo que sería una medida que impulsaría de verdad la provincia. Lo primero que tiene que haber es trabajo para que vengan nuevos pobladores y también tiene que haber viviendas.

- ¿Qué escenarios maneja Soria ¡Ya! sobre los posibles escenarios tras las elecciones generales?

- Cuando lleguemos a ese río, pasaremos ese puente…Pero el escenario es seguir siendo la fuerza política más votada en la provincia, seguir siendo el partido preferido por los ciudadanos, y poder dar un golpe encima de la mesa para decir basta ya. El escenario es tener uno o dos diputados y, junto con otras provincias y otros diputados, ser decisivos para la investidura del presidente del Gobierno, a cambio de una parte sustancial de nuestro programa.

- Han editado un video en el que recuredan que hace 22 año Goyo Sanz eligió el camino que le dictó su corazón ¿Qué le dice el suyo en estas elecciones?

- Pues que vamos a ganar y que a lo mejor estamos ante una oportunidad histórica. Es tener una posición relevante en el Parlamento nacional, y no es fácil. No la hemos tenido nunca.