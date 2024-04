CARTA AL DIRECTOR / Joven soriano viviendo en Bali como nomada digital

Jueves, 11 Abril 2024 08:16

Moha Shkoubi es un joven soriano que reside actualmente en Bali como nomada digital. En esta carta al director cuenta su experiencia de emprendimiento y anima a los jóvenes a trabajar por sus sueños.

La verdad es que no sé por dónde empezar, pero bueno, por ser simplemente algo contradictorio al resto, como siempre he hecho, voy a empezar por el final. Pero antes, me voy a presentar: soy Moha, un chico de 25 años que se ha criado y crecido en Soria, desde el colegio Numancia hasta el instituto Castilla, y que ahora vive esa vida nómada con la cual

soñaba y parecía imposible conseguir. Un trabajo y negocio online, el cual gestiono con mi equipo, me permite vivir viajando o en cualquier parte del mundo.

Esto me ha llevado a terminar en Bali, una isla de Indonesia que cada vez gana más fama por el entorno de emprendedores y nómadas digitales que la rodean. Llevo 10 meses viviendo aquí y, de momento, parece que van a ser muchos más, ya que he decidido quedarme por aquí una larga temporada, por lo menos hasta que deje de hacer tanto frío en Soria. ¡Jajaja! Y, por supuesto, hasta cumplir los objetivos personales que tengo en mente.

Vivir en Asia no está nada mal: los servicios, la gente y la vida son totalmente diferentes a Europa y, sobre todo, a nuestra pequeña ciudad. El caos está asegurado, ya que aquí las leyes y las normas no son tan estrictas como en Europa, algo que personalmente me agrada.

El simple hecho de poder ir en moto sin casco con esa libertad propia y esa decisión personal sobre el riesgo que corres y que rige uno mismo en la vida alienta a que todavía existe algo de libertad dentro de las reglas que nos hemos impuesto en nuestra sociedad moderna y de las cuales vivimos atados.

Trabajar aquí no es diferente a hacerlo desde cualquier otro lugar (o por lo menos para mí), ya que con mi ordenador puedo estar en cualquier parte del mundo y la rutina se vuelve en contra de uno mismo, y terminas sin apreciar lo que tienes entre manos.

Lo que hago yo es dedicarme al sector online de las ventas de gran valor o ventas "high ticket", así como nos referimos a este oficio, del cual he hecho un negocio desde hace ya 3

años y el cual me da esa libertad de estar tranquilo económicamente.

Mi carta no es más que para animar a esos jóvenes, o no tan jóvenes, a que sueñen, a que luchen por sus objetivos y a decir que no están tan locos al pensar que uno puede vivir en la otra punta del mundo trabajando y viviendo de internet mientras se toma un coco en la playa, ya que es posible y que lo único que te separa de esto es romper tus propios miedos, romper las barreras que tenemos nosotros mismos, romper con el conformismo y empezar a emprender algo que desde mi punto de vista nos hace mucha más falta en la sociedad de hoy en día: ganas de emprender, ganas de crear y de hacer cosas diferentes, y no solo conformarse con lo que se te ofrece como regalo de bienvenida a ese mundo y se te dice que eso es y punto.

Los sueños, las metas personales que tenemos cada uno, son algo que merece la pena por lo menos un intento en la vida. Yo empecé a emprender a los 20 años, cuando me marché de Soria y lo dejé todo para irme a vivir a Inglaterra, y créeme que no fue fácil. No tenía estudios, ya que me saqué la secundaria a duras penas con un grado de FP.

No tenía idioma, ni amigos allí, ni dinero, ni unos padres que me apoyasen, ya que dejé mi familia a los 16 años, edad a la que me emancipé con una solicitud a un juez en Soria

debido a los problemas familiares. Te aseguro que lo tenía todo a favor para no hacer nada en la vida, para no conseguir hacer nada destacable o diferente básicamente. Pero bueno, hay una frase que siempre enseño a mis alumnos, ya que también llevo una escuela de ventas, la cual es parte de una de mis empresas, y les digo: esta frase es de Henry Ford, una de las personas más ricas de la historia, y dice así: "Tanto creas o pienses que puedes conseguirlo, como pienses que no puedes conseguirlo, estarás en lo cierto". Y qué razón tiene esto, ya que como lo veo yo, y es de la manera que personalmente he vivido esto, yo pensaba, soñaba, visualizaba y sabía que podría conseguirlo, así que trabajé duro, confié en mí y terminé consiguiendo ese sueño de tener mi propia empresa, ganar mucho dinero y

ser libre de un trabajo convencional.

Sin embargo, si piensas que no puedes conseguir tus metas o cualquier cosa que te propongas o tengas en mente, también estarás en lo cierto, porque ni lucharás, ni trabajarás, ni te moverás lo suficiente como para que esto suceda. Así que yo creí tanto en mí que, a base de perseverancia y auto realización, quité de mi mente él "ese chico no tiene ningún futuro" a marcharme a perseguir oportunidades en Inglaterra, donde aprendí inglés, algo que me ha ayudado mucho en mi camino de emprendedor, y descubrí el sector de las ventas físicas, el cual después polaricé y empecé a ejercer de manera online. Nunca sabes dónde te van a llevar los caminos que emprendes, pero tampoco lo sabrás si nunca lo haces.

Fdo. Moha Shkoubi