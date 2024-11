Vox pide colocar cámaras de vigilancia en "la Zona" para mejorar seguridad

Miércoles, 13 Noviembre 2024 19:41

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria presentará una moción en el pleno de mañana para mejorar la seguridad ciudadana en la capital. Pedirá instalar cámaras de vigilancia en la calle rota de Calatañazor. Además, se abstendrá en la declaración por la DANA y en la moción sobre la infancia.

La moción que presentará Vox para mejorar la seguridad ciudadana en la capital hace constar el aumento de la criminalidad en Soria.

La falta de efectivos de la policía municipal, las leyes permisivas con los delincuentes y el aumento de la inmigración ilegal son algunas de las causas que la moción del grupo municipal VOX señala como explicativas del citado incremento de la criminalidad.

El documento propone la colocación de cámaras de vigilancia en la calle rota de Calatañazor y también en las vías adyacentes, dado el aumento de altercados constatados en esta zona de la ciudad.

También propone que se solucione de la forma más urgente posible el proceso de elección de Intendente de la Policía Local y valorar el potencial aumento del número de efectivos.

Igualmente, la moción defiende la creación de una mesa municipal de seguridad, donde estén representados, los Grupos Municipales, la Policía Municipal y una representación de cada una de las asociaciones de vecinos.

Moción DANA

Además, desde Vox han adelantado que no se van a adherir a la declaración institucional sobre la DANA que el equipo de gobierno elevará al Pleno en la jornada de mañana.

“Consideramos que no aporta nada, se trata de un documento que no esgrime ninguna culpa, ni perdón ni propósito de enmienda. Podemos mostrar nuestro dolor por las tremendas perdidas, humanas y de todo tipo, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pero mucho me temo que a estas alturas, y después de todo lo que ha pasado, las víctimas esperan de las instituciones y sus políticos algo más, y si no mejor no hacer nada”, ha señalado el portavoz de Vox, Fernando Castillo.

“Cuando ha quedado patente el desastre de gestión autonómica del Partido Popular y la mezquindad de un Gobierno socialista que envió efectivos con cuenta gotas mientras morían españoles esquivando la toma de la responsabilidad que le otorga la ley, desde VOX no vamos a apoyar iniciativas como esta mientras sigan sin mejorar nada y sin propósito de enmienda, por lo que nos abstendremos”, ha añadido el edil.

Moción infancia

Para acabar Castillo ha señalado que su grupo también se abstendrá ante la declaración del Dia Mundial de la Infancia 2024

“Se trata de una moción proveniente de UNICEF, que, si bien estamos de acuerdo con la defensa de la infancia, es una organización encuadrada en la ONU cuyas consignas proabortistas y contra la familia tradicional y los valores religiosos son incompatibles con el argumentario de VOX”, ha afirmado.