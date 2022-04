Tres alegaciones contra urbanización de Cerro de los Moros

Viernes, 08 Abril 2022 12:01

Tres alegaciones, al menos, se han registrado en el Ayuntamiento de Soria para el desarrollo urbanístico del Cerro de los Moros.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Soria, ha confirmado que este expediente, que tantos ríos de tinta ha dado en el último año y medio ante las quejas de varios colectivos que consideran que la promoción urbanística planteada pone en riesgo el paisaje cultural del Cerro de los Moros, ha recibido ya tres alegaciones, aunque no ha precisado los colectivos que lo han registrado.

"Ayer me dijeron que se habían registrado tres alegaciones , pero no tengo más información. No he tenido oportunidad de leerlas", ha manifestado

El plazo para presentar alegaciones, en el periodo de exposición pública del expediente, concluye el 11 de abril.

Los colectivos que se han movilizado en los últimos meses para impedir la urbanización del Cerro de los Moros han reiterado que el mero hecho de la calificación del suelo en el PGOU no confiere a la propiedad ningún derecho, excepto las facultades de materializar esa calificación desarrollando los precisos instrumentos de planeamiento y ejecutar posteriormente las determinaciones aprobadas mediante la ejecución de la urbanización. "Es entonces cuando la propiedad del suelo transforma en derechos indemnizables lo que hasta entonces solamente era una pura expectativa de derechos. Es decir, a fecha de hoy la propiedad solamente tiene una expectativa de derechos, ningún derecho consolidado, ningún derecho a ejercer", han insistido ante los argumentos del Ayuntamiento de Soria de que los propietarios tienen derecho a una indemnización millonaria. Por otra parte, Martínez ha asegurado que no se ha producido ningún avance en el litigio judicial en marcha con la familia Ridruejo, "que entienden que todavía el Ayuntamiento debe abonar además de lo que ya se llevaron en su momento por la venta de los terrenos -creo recordar que son 40 millones de euros- en torno a un millón seiscientos mil euros", ha apuntado. El alcalde de Soria ha reconocido que las partes han tenido una vista judicial esta semana "y estamos pendientes de que los abogados nos den cuenta de lo que se produjo y a partir de ahí seguir los trámites administrativos que nos marquen la propia sentencia judicial, en la defensa que tiene que hacer el Ayuntamiento de los intereses municipales y de la ciudad".