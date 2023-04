El PP pide renovar el desgastado tartán de Los Pajaritos

Jueves, 13 Abril 2023 08:17

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha pedido al equipo de gobierno socialista la renovación del pavimento de tartán rojo que cubre la pista de atletismo de Los Pajaritos que, tras más de tres décadas de uso, está desgastado.

La edil popular Estela Navascués ha explicado que, debido a su actual deterioro, el uso de la calle 1 está restringido para competiciones y para que los atletas puedan utilizarla en determinados entrenamientos.

Tal y como ha apuntado Navascués, el pavimento de tartán rojo que cubre la pista está muy deteriorado y ni ofrece las condiciones idóneas para el agarre de los deportistas, ni garantiza el necesario drenaje del agua en condiciones de lluvia y nieve.

“Los responsables del CAEP han decidido limitar el uso de la calle 1 para tratar de preservarla, pero todas las calles están deterioradas y se necesita reparar el pavimento de todas ellas”, ha manifestado la concejal popular y atleta profesional.

La pista de atletismo de Los Pajaritos fue inaugurada el 5 de agosto de 1989, junto al campo de fútbol, al graderío de espectadores y al resto de instalaciones del recinto. Hace 34 años que el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, cortó la cinta de este complejo deportivo y desde entonces, aunque se han realizado distintas mejoras, como las instalaciones interiores del CAEP y un repintado de las líneas y marcas de la pista, no se ha sustituido el tartán que cubre la pista de atletismo.

Años más tarde, para facilitar el entrenamiento de los atletas, se procedió al añadido de una alfombra de césped artificial bordeando el perímetro de la pista, para formar así una nueva calle, la número 9 y más exterior de la misma.

El estado de esta nueva calle también fue motivo de protesta pública por parte de la edil popular.

En noviembre del año 2021 Navascués solicitó públicamente mediante nota de prensa el arreglo de la calle 9 porque se encontraba muy deteriorada y en mayo del año 2022 denunció la mala gestión del equipo de gobierno en la tramitación del contrato para su arreglo.

Para concluir la concejal popular ha señañado que “desde el Grupo Popular solicitamos al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Soria que proceda a empezar a buscar la solución necesaria al mal estado del tartán de esta pista, ya que es una inversión muy necesaria y que no se puede prolongar mucho en el tiempo. Me parece bien que luchen por conseguir nuevas instalaciones deportivas para el uso de los sorianos, pero no hay que olvidar que las instalaciones actuales requieren su mantenimiento y esta pista de atletismo, pese a las inclemencias meteorológicas de Soria, lleva más de 30 años sin ser renovada y ya le toca.”