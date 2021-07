El PP defiende a ganaderos ante ataques de Consumo

Sábado, 17 Julio 2021 09:40

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha manifestado este sábado su apoyo a los ganaderos y agricultores sorianos frente a los ataques sufridos por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la moción presentada por Podemos en el último pleno del Ayuntamiento de Soria.

El concejal ha señalado que la ganadería y la agricultura son fundamentales en Soria aportando datos sobre las incesantes inversiones realizadas en las explotaciones agropecuarias en salud y bienestar animal y en calidad y seguridad alimentaria.

“He visitado muchas granjas y sé cómo han mejorado en los últimos años por ejemplo, en bienestar de los animales. Me consta que la Junta realiza inspecciones para el cumplimiento de todas las normativas sobre bienestar y salud animal, calidad y seguridad alimentaria y también sobre medioambiente”, ha declarado este sábado en un comunicado.

Muñoz Remacha ha recordado que todas las organizaciones profesionales agrarias se han quejado de que se pretenda culpabilizar al sector ganadero de contaminar el medio ambiente señalando que hay sectores mucho más contaminantes.

También ha defendido la ganadería extensiva afirmando que tiene un papel importantísimo en el cuidado del monte afirmando que a las ovejas se las conoce como “bomberas” porque su presencia ayuda a prevenir incendios, “precisamente aquí en Soria no vamos a ir en contra de un sector que es el que da vida al medio rural”, ha añadido.

Al respecto de la moción de Podemos en el pleno para declarar a Soria como municipio libre de macrogranjas ha expresado que el tamaño de las explotaciones es un factor fundamental para su rentabilidad.

“En el caso de los cerdos, una explotación de menos de mil es difícil que sobreviva, mientras que si es de 3.000 vienen a recogerle la producción a su puerta. No podemos olvidar que estamos en un mercado globalizado y tremendamente competitivo,” ha aseverado.

El portavoz popular ha asegurado también que el Ayuntamiento no tiene potestad para prohibir ninguna actividad productiva y ha pedido que no se traigan este tipo de debates al pleno, “no digo que no sean importantes, pero es en Madrid o en Bruselas donde tienen las competencias; y los sorianos en este momento tienen otras prioridades en la cabeza”.