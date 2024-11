El Mercado Municipal estrena su servicio de compras online para captar nuevos usuarios

Jueves, 21 Noviembre 2024 13:50

El mercado municipal de Soria ha estrenado un nuevo servicio de compra online para facilitar el acceso a sus productos frescos y de calidad a toda la ciudadanía.

Este recurso busca el doble objetivo de abrir nuevos canales de venta y escaparates a los comerciantes, así como ofrecer facilitades a los consumidores, según ha resaltado el Ayuntamiento en un comunicado.

La recuperación del mercado y su entorno ha sido una prioridad para el Ayuntamiento con, a su juicio, evidentes resultados en la revitalización comercial y residencial de la zona, así como en equipamientos como los Cines Mercado, La Presentación.

Como se recordara, el mercado municipal tiene la segunda planta vacía desde que abrió sus puertas.

A pesar de ello, en el último informe publicado sobre la calidad de los mercados de Castilla y León, el de Soria ocupe la tercera posición con 285 puntos sólo superado por uno de Burgos y otro de Valladolid y ha recibido ya el sello de camino hacia la excelencia.

El nuevo paso dado en digitalización e innovación busca optar al máximo sello de toda la comunidad.

El presupuesto base de licitación fue de 263.674,73 euros IVA (21%) adjudicándose en varios lotes finalmente, por algo más de 200.000 euros.

La concejala de Comercio, Teresa Valdenebro, ha indicado en la presentación “que el proyecto se desarrollado durante seis meses y se ha estado trabajando en los cuatro primeros para poner en marcha este proyecto, para dotar de contenido a las pantallas que vemos por todo el mercado, en los exteriores, para instalar fuera unas taquillas en las que luego podemos coger la compra que hemos realizado. Hemos estado haciendo pruebas de esas compras y ahora comienza ya la implantación y promoción”. La responsable municipal ha indicado que es un paso al futuro, pero sin perder la esencia de la cercanía.

“Seguimos apostando por un mercado municipal, un mercado tradicional, con productos de calidad y un trato personalizado. Aunque compremos online tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con nuestro comerciante de confianza”.

Por su parte, Jorge López, en nombre de los comerciantes, ha estimado que esta herramienta puede abrir el mercado a un nuevo perfil de consumidor.

“Para nosotros es un complemento muy importante para llegar a la gente que no tiene posibilidad de venir en el horario de apertura de las tiendas. Prácticamente están todos los productos y puedes recoger la taquilla en el horario que te convenga bien. Puedes venir por las 10 de la noche, cuando tú salgas de trabajar. Entonces ya no hay excusas para no poder venir al mercado. Los comerciantes estamos muy contentos con el complemento que nos ha desarrollado. Sabemos que de momento nos costará un poquito pero estamos muy ilusionados”, ha resumido.

La iniciativa del Ayuntamiento de Soria se enmarca dentro del Proyecto de Digitalización del Mercado Municipal de Soria y está financiado con cargo a la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se convocan ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización y en la convocatoria del año 2021, en el marco del componente 13, Inversión nº4, dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”.

La puesta en marcha de este programa de digitalización 360º del comercio electrónico permite ampliar y mejorar los servicios que se prestan en el mercado municipal, así como los horarios de venta, ya que la venta online permite un servicio de 24 horas para poder tramitar los pedidos.