El Ayuntamiento de Soria habilita primera "supermanzana" en Fuente del Rey

Viernes, 20 Marzo 2026 15:30

El Ayuntamiento de Soria materializará la primera "supermanzana" de la ciudad en el entorno del polideportivo Fuente del Rey.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha visitado hoy las obras de adecuación del entorno del polideportivo de Fuente del Rey, una actuación municipal que forma parte de un proyecto integral de transformación urbana que suma en torno a 1,8 millones de euros y que permitirá mejorar la calidad urbana, ambiental y deportiva del barrio.

Durante la visita, Martínez ha subrayado que se trata de “una inversión municipal que ha concatenado diferentes fases y que en total suma en torno a 1.800.000 euros y que nos ha permitido generar una integración visible aquí del concepto de supermanzana”.

El alcalde ha explicado que el objetivo es integrar en un mismo ámbito la zona verde, los equipamientos escolares, el complejo deportivo y, en el futuro, el recinto ferial, reforzando la cohesión urbana y la calidad de vida del entorno. “Creo que mejora la calidad de vida del barrio, mejora el entorno, los equipamientos y las áreas verdes”, ha añadido.

La primera actuación ha supuesto una inversión cercana a 700.000 euros, centrada en la transformación ambiental y funcional del entorno.

Esta es una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan, según ha señalado, la pacificación del tráfico y mejora de itinerarios peatonales, nueva pavimentación y reordenación del espacio público, renaturalización mediante plantaciones autóctonas y zonas de estancia, instalación de alumbrado eficiente y mobiliario urbano y mejora de la accesibilidad y conexión con el carril bici.

La supresión de plazas de aparcamientos ha provocado quejas y malestar entre los usuarios de las propias instalaciones deportivas y los vecinos de Fuente del Rey.

Las obras ya han sido recepcionadas y la Junta de Gobierno Local ha aprobado la liquidación final por importe de 68.162 euros, cerrando definitivamente esta fase desde el punto de vista administrativo.

Adecuación del entorno deportivo

Actualmente se ejecutan los trabajos de explanación y preparación del solar donde se implantarán las nuevas pistas deportivas, con una inversión aproximada de 300.000 euros.

El alcalde ha señalado que estas actuaciones permiten “preparar el ámbito deportivo, mejorar los accesos e integrar el polideportivo dentro del nuevo modelo urbano”.

Esta intervención incluye la sustitución y reorganización de pavimentos, la mejora de servicios e infraestructuras y la integración urbana del complejo deportivo.

La tercera fase se centrará en la modernización y ampliación del complejo deportivo

El Ayuntamiento trabaja ya en la redacción del proyecto de la última fase, que contará con una inversión estimada en torno a 800.000 euros, financiada con fondos municipales y prevista para licitar en las próximas semanas.

El plan contempla, tres nuevas pistas de tenis, dos de ellas cubiertas, dos pistas de pádel adicionales, que se sumarán a las existentes e instalación de una estructura metálica de grandes luces para el uso durante todo el año. y construcción de un pequeño graderío para espectadores.

Según ha indicado Martínez, se trata de una actuación pensada para el uso intensivo y ejecutable por fases, con cimentación dimensionada para garantizar su durabilidad.

El alcalde también ha recordado que “se da respuesta a la demanda de los clubes y aficionados a esta disciplina sobre todo al cubrir parte de las pistas lo que facilitará su uso durante todo el año.

El compromiso de habilitar pistas cubiertas de tenis fue asumido por el PSOE en su primera legislatura al frente de la corporación municipal, allá por 2007.

Más de 6.000 m² de espacio público transformado

En conjunto, el proyecto actúa sobre más de 6.000 metros cuadrados de espacio público, reforzando la conexión entre el polideportivo, los centros educativos, las zonas verdes y los equipamientos sanitarios.

Martínez ha insistido en que la intervención permitirá consolidar Fuente del Rey como un eje deportivo y de convivencia, configurando un barrio “más accesible, verde y seguro”, con instalaciones modernas y utilizables durante todo el año.

El proyecto se completará en el futuro con el desarrollo del recinto ferial previsto en la zona, para el que el Ayuntamiento avanza en la tramitación administrativa tras recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda para la cesión de los terrenos.

El objetivo es que el Pleno ordinario del 9 de abril incluya también este paso administrativo para dar respuesta a las indicaciones del Gobierno, propietario del inmueble, teniendo que pasar de la figura de reversión a cesión con el visto bueno del Pleno.