Carlos Martínez renunciará a la Alcaldía de Soria el 13 de abril

Viernes, 20 Marzo 2026 15:41

El 13 de abril es la fecha que ha marcado el alcalde de Soria, Carlos Martínez, para renunciar a su cargo y asumir el acta de procurador en las Cortes regionales.

Martínez, a preguntas de los periodistas, ha puesto hoy fecha al pleno en el que renunciará a la alcaldía de la ciudad, tras 19 años al frente de la misma. Será el 13 de abril, un día antes de la celebración del pleno constitutivo de las Cortes regionales.

Martínez ha señalado que el 13 de abril se convocará un pleno extraordinario para dar cuenta de su renuncia.

Una semana antes, el 7 de abril, se celebrará un pleno ordinario donde el Gobierno de España cederá el solar de la antigua cárcel en la calle Las Casas, en lugar de la reversión en su día defendida por el Consistorio, ya que los terrenos para construir la cárcel de la calle Las Casas fueron cedidos hace medio siglo al Gobierno.

Cuando se produzca la renuncia del alcalde, se activará la cuenta atrás para su relevo.

La Junta Electoral tendrá que tramitar el sustituto del alcalde y, si finalmente el elegido es Javier Antón –como así parece-, tendrá que renunciar la número 14 en la candidatura socialsita, María Antonio Dulce Pérez, para que acto seguido se dé carta de naturaleza al décimo quinto miembro de la candidatura socialista.

En la primera quincena de mayo, según las previsiones municipales, se podría convocar el pleno para que Antón sea nombrado nuevo alcalde de Soria.

Entre tanto, el primer teniente de alcalde, Luis Rey, será el alcalde en funciones.