El Ayuntamiento quiere reestructurar cuadrillas sanjuaneras

Miércoles, 11 Enero 2023 09:17

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha señalado en el primer acto presanjuanero que la Concejalía de Festejos está trabajando para reestructurar las doce cuadrillas, con un número de vecinos muy dispar debido al crecimiento de la ciudad hacia el suroeste.

Martínez ha asegurado este lunes que el equipo técnico de la Concejalía ya trabaja en la reestructuración de las doce cuadrillas sanjuaneras con el objetivo de conseguir un acuerdo este mismo año.

"Estamos buscando la fórmula para intentar equilibrar el vecindario", ha apuntado.

El alcalde de Soria ha reconocido que el crecimiento de la ciudad hacia el suroeste está genenerando un desequilibrio muy importante en el número de vecinos.

La cuadrilla de San Juan ha experimentado un fuerte crecimiento al incluirse en la misma buena parte del crecimiento de viviendas en la zona de Los Royales.

Esta cuadrilla contrasta, por ejemplo, con Santa Catalina, que engloba el barrio de San Pedro, con menos vecinos y de mayor edad.

Martínez ha avanzado que a la hora de la reorganización intentarán no romper en general la estructura de las cuadrillas, "porque no es del agrado de nadie cuando se le cambia de Cuadrilla. Tal y como está creciendo la ciudad, casi nos va a tocar hacer álgebra para buscar bloques de vecinos que equilibren el número de vecinos que entran en fiestas. No es una cuestión fácil y además genera controversia, pero es verdad que tenemos que hacerlo de la forma más pronta posible".