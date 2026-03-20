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Publicada la relación de obras incluidas en Plan Diputación 2026-2027

La Diputación provincial de Soria ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia la relación de obras incluidas en el Plan Diputación 2026-2027, aprobado por esta corporación provincial en la sesión ordinaria celebrada el pasado 13 de marzo.

La relación contiene 295 obras en los pueblos de la provincia por un importe total de 9,8 millones de euros.

295 obras por 9,8 millones de euros,

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_721_46c7eec8%232E%23pdf

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