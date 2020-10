El PSOE urge una solución a los médicos

Jueves, 22 Octubre 2020 14:30

La procuradora socialista Virginia Barcones ha exigido a la Junta de Castila y León que mañana haya una solución para evitar que Soria tenga 9 médicos menos, su la pérdida, “es irresponsable en mitad de una pandemia y en un sistema sanitario debilitado”.

Ha insistido que hay instrumentos legales para resolver esta situación y por lo tanto es un problema de voluntad política, ha insistido argumentado, que se han puesto muchas excusas como de legalidad, “los ciudadanos de Soria no somos de segunda, se nos llena la boca contra la despoblación ¿esta es la manera de fidelizar a los profesionales sanitarios cuando 9 se quieren quedar en una provincia con más problemas de plazas se les trata así de manera desleal?”.

Barcones ha instando al Presidente de la Junta a que dé una solución mañana mismo, “restructuración para la derecha son recortes si es atender a los mismos vecinos con 9 médicos menos va a tener a todo el partido socialista de Castilla y León y a los vecinos de la provincia enfrente, vale ya de excusas”

Sobre las concesiones de servicios que la Consejería de Sanidad está descartando por el mantenimiento de la legalidad, la procuradora soriana ha pedido la misma vara de medir para toda la comunidad. Sobre la garantía de la prestación que ha asegurado la Delegada Territorial, los socialistas se preguntan que “si no hay médicos en la bolsa, el lunes ¿quién atenderá a todos los vecinos a los que atendían los que se marchan? O es el milagro de los panes y los peces, con los mismos no se puede atender a todos”

Por otro lado, la procuradora ha lamentado el despropósito sin precedente que se registró ayer en las Cortes de Castilla y León cuyo acceso no fue permitido a los alcaldes sorianos que se desplazaron para buscar una solución a la pérdida de 9 médicos en la provincia, “un sentimiento de vergüenza y bochorno, no se cerró la puerta a los alcaldes sino a toda la ciudadanía, el Gobierno autonómico es indigno de cara a la sociedad soriana no nos lo merecemos”. Los alcaldes llevaban el sentir y la reivindicación más que justa de miles de vecinos y el presidente de la Junta de Castilla y León no les ha concedido ni un minuto, “ni el presidente de la Junta ni el gobierno autonómico estuvieron a la altura de lo que los sorianos nos merecemos”

Plantillas Orgánicas

El procurador Ángel Hernández se ha referido a las plantillas orgánicas de los centros de salud de Soria, una documentación colgada en la página web del Sacyl de Castilla y León En ella, redactada el 17 de octubre de 2019, se refleja la expresión cifrada y sistemática del número de efectivos que como máximo pueden prestar de servicios de forma permanente en los centros .

“Indica que en el Centro de salud de Ágreda desaparecen los médicos, en Berlanga solamente hay dos médicos y en Gómara otros dos”, detalla Hernández preguntándose “a ver si estas 9 plazas son las que van a amortizar en esta planificación recurrida en los tribunales para desmantelar la sanidad de Soria y cerrar lo centros de salud de Ágreda, las urgencias de Gómara y Berlanga? lo tendrán que explicar “

En la provincia de Soria hay en estos momentos un total de 139 médicos y se podría estar gestando la eliminación de 31. En esta plantilla orgánica figuran un total de 108 médicos, son 72 médicos de familia a los que hay que sumar más otros 36 médicos. Para Ángel Hernández alguien tendrá que explicar la restructuración anunciada, y si responde a estas planificaciones que están en la web del Sacyl

“El presiente de la Diputación parece que salía como responsable, que iba él a contratar los 9 médicos, como el lunes no haya será el responsable porque se ha comprometido con los sorianos y sorianas” subraya Hernández, instando a la Delegada Territorial a que explique en qué va a consistir la restructuración y al Presidente de Castilla y León a que lo detalle a los alcaldes.

Comisión de Servicios Sociales en Diputación

El alcalde de Duruelo de la Sierra y diputado provincial, Alberto Abad se ha mostrado desanimado y decepcionado tras la Comisión de Servicios Sociales que se ha celebrado esta mañana en la Diputación Provincial.

El Grupo de Diputados Socialistas ha pedido información sobre la visita a la Consejería de Sanidad del Presidente Benito Serrano y el Vicepresidente Saturnino de Gregorio y sus compañeros de la comisión desconocían los detalles

Con respecto a la visita ayer a las cortes de los alcaldes socialistas, Abad ha insistido que Mañueco era conocedor de la misma y la propia Delegada Territorial, sí que tuvo acceso a la sede del parlamento durante el pleno mientras se dejó a los representantes de miles de sorianos en la calle, “no íbamos a una manifestación, sino a trasladar una necesita dad para que se mantengan médicos”.

Al margen de siglas políticas, el alcalde de Duruelo considera que es una lucha de todos y hay que defenderla juntos, si no hay médicos se cargarán las guardias y se les multiplicará el trabajo a sus compañeros, esperemos que el lunes estén las 9 plazas cubiertas.

El alcalde de Almazán, también ha reclamado la búsqueda de soluciones, estamos a tiempo y hay soluciones legales, En su localidad desaparecerán el 60% de los médicos de su zona básica a los que se podría sumar una jubilación.

De los 5 médicos para urgencias que hay en este momento se quedarán en 2 profesionales para toda la zona “es inviable, no se pueden atender”, indica.

En la primera ola de la pandemia más del 50 % muchos profesionales se acogieron a bajas por causas de ansiedad y por ello se pide que se recapacite en este momento para dar una solución de modo que haya suficiente personal para atender a los ciudadanos