El PSOE denuncia falta de transparencia y caciquismo en el Ayuntamiento de Golmayo

Miércoles, 19 Marzo 2025 15:16

El PSOE ha censurado este miércoles la gestión del Ayuntamiento de Golmayo, presidido por Benito Serrano, por la falta de transparencia, la opacidad y el "caciquismo" con el que funciona,

“El Partido Popular ya ha demostrado en los últimos tiempos estas prácticas en Medinaceli o Almenar pero en el caso de Golmayo se constata una sensación de connivencia muy preocupante entre técnico y político”, ha asegurado el secretario de organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz socialista en ese ayuntamiento, Pilar Hernández.

El PSOE podrá todos los temas denunciados hoy en rueda de prensa en manos de sus servicios jurídicos para ver “cuáles son, si existen, otro tipo de responsabilidades mayores en el Ayuntamiento de Golmayo. Porque lo que estamos viendo ya es un caso tras otro de caso de connivencia clara entre el técnico y el alcalde”, en alusión al secretario de la corporación municipal, Saturnino de Gregorio, que es a su vez diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Soria.

Tres casos confirman, a su juicio, esa falta de transparencia en el consistorio gobernado por el PP.

El primero se refiere a la construcción de un velador en la urbanización de Las Camaretas.

Según ha descrito la concejala Hernández, el 23 de octubre de 2024 se solicitó en el registro el expediente de esta obra.

Un mes y medio después, el 5 de diciembre ante la falta de respuesta se volvió a requerir la documentación.

"Les aseguro que a día de hoy no se nos ha facilitado nada”, ha señalado la portavoz argumentando que esta documentación se solicita ya que “se ha ordenado el pago de la misma 13 días antes de que la partida fuera creada”.

Esta maniobra quedó constatada en la aprobación de una modificación presupuestaria el 23 de octubre de 2024, “nos llamó la atención que se incluyera una partida presupuestaria para la construcción de un velador en las camaretas. dado que con fecha 4 de octubre, se había emitido una certificación de obra para dicho velador, el 9 de octubre se había emitido una factura y el 10 de octubre, mediante el decreto de alcaldía, se ordenaba ese pago”.

El velador, evidentemente, estaba construido y ante este desfase de fechas, el Grupo Socialista de Golmayo decidió pedir la documentación.

La portavoz socialista ha enfatizado que “por supuesto que este grupo quiere que se desarrollen proyectos, que se realicen actuaciones que redunden en el beneficio de todos los vecinos. Pero también queremos que se hagan con todas las garantías legales”.

La concejala y portavoz del PSOE de Golmayo ha denunciado la falta de trasparencia de su Ayuntamiento con un segundo ejemplo en el que tampoco han podido acceder a documentación, en este caso reforzado con el requerimiento del Comisionado de Transparencia.

Se trata de la exención de la tasa de ocupación de la vía pública de una empresa según detalló el propio alcalde en el pleno del 27 de septiembre de 2023.

El 3 de octubre, se registró una demanda de documentación de un informe técnico que justificara la condonación de esa tasa municipal, “nos preguntamos por qué a unas empresas se les condonan deudas y a otras empresas no o es que algunos tienen privilegios que otros no tienen, si existe alguno, tiene que ser para todos”. Ante la ausencia de respuesta, el Grupo Socialista se dirigió al Procurador del Común y a su vez a éste pasó el tema al Comisionado de Transparencia órgano que se ha dirigido al ayuntamiento hasta en tres ocasiones (6 de marzo y 20 de diciembre de 2024 y 31 de enero de 2025 ) con un requerimiento en el que se informa que la Resolución es ejecutiva, firme y vinculante, que no han tenido respuesta.

“No solo no nos dan información a nosotros, sino que al propio Comisionado de Transparencia se le ignora“ ha asegurado.

Sobre el autobús que une Camaretas con Soria, el Consistorio de Golmayo tampoco facilita información pese a que se ha solicitado informes, según ha reiterado la concejala socialista que ha detallado que se solicitó copia del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria para el año 2024, un informe de histórico de contratos y un análisis económico de la prestación de este servicio de transporte desde que se está prestando.

“Esto fue el 23 de octubre de 2024 y se volvió a solicitar el 5 de diciembre, aún estamos esperando”, ha recordado.

Hernández ha reconocido que el Grupo Socialista tiene una copia del análisis económico elaborado por la empresa no del ayuntamiento.

Ha reconocido además que desde el equipo socialista está “a favor de que haya servicios que mejoren el bienestar de los vecinos pero no a cualquier coste y no me refiero a coste económico”.

Además, en este sentido, ha apuntado que el PSOE tiene propuestas de mejora de esta línea de autobús pero no las presentan al no conocer el análisis económico ni en qué condiciones se está prestando este servicio.

A estos tres requerimientos se suman otros sin contestar desde 2020 como por ejemplo los acuerdos suscritos con la empresa MR o una copia de la relación de puestos de trabajo

Para el secretario de organización del PSOE de Soria, con estos ejemplos se demuestran las claves de la falta de trasparencia, la opacidad y el caciquismo que hay en el Ayuntamiento de Golmayo

. A ello se unen otras coyunturas y relaciones entre el alcalde y la “Santísima Trinidad” el técnico, el concejal de Soria y el diputado provincial.

" Porque lo que parece que es, legal, no sé si lo es éticamente, desde luego, reprobable”, ha espetado.

En este sentido Muñoz ha añadido que “los que hablan, son los que más tienen que callar ¿Tiene algo que esconder el señor Benito Serrano o le ayuda a esconderlo el señor Saturnino de Gregorio? ¿A nadie le extraña que se paguen facturas de 82.000 euros al año por un servicio de transporte que a día de hoy no sabemos, y lo dije ya el otro día también, que a día de hoy no sabemos si lo ampara algún contrato?, ¿esto lo sabe el alcalde y es el alcalde el que se lo dice al técnico?