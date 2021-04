Comienza negociación de ERTE y ERE en Ondara

Viernes, 09 Abril 2021 16:35

Comisiones Obreras iniciará el próximo lunes el periodo de consultas en la comisión negociadora constituida en la empresa Ondara, sucesora de Aleia Roses, que quiere reorientar su actividad productiva hacia el cultivo de cannabis para uso medicinal y tiene intención de poner en marcha un ERTE y un ERE.



La secretaria de Industria de Comisiones Obreras en Soria, Amor Pérez, ha explicado este viernes que la empresa quiere promover un ERTE para 192 trabajadores y un ERE para 33 empleados, que será un despido colectivo.

"El ERTE se solicita generalmente por un periodo largo de tiempo, por ejemplo hasta final de año y se va usando, pero también se acota por jornadas; no queremos que sea todo el año de ERTE sino que cada trabajador tenga un número de jornadas razonable para que no se alargue demasiado", ha explicado.

La empresa no tiene todavía permiso de la Agencia Estatal del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, para cultivar cannabis en la antigua nave de Aleia, dedicada a una variante de rosas, aunque ya ha limpiado totalmente las 14 hectáreas con la que consta el invernadero.

Pérez ha señalado que la empresa tiene todos los pasos administrativos dados para dedicarse al cultivo de cannabis, pero está a la espera de la visita de los técnicos de la Agencia del Medicamento para que den su visto bueno y puedan empezar.

La falta de rentabilidad económica del cultivo y comercialización de rosas es el motivo del salto al cannabis, por parte de la empresa, según ha señalado Pérez.

"Una vez que se empiece ya a comprar la semilla para sembrar cannabis irá todo más rodado. La empresa tiene todo muy bien organizado, pero falta el permiso", ha subrayado.

Comisiones Obreras ha advertido a la empresa para que presente una buena oferta para la tramitación del ERTE y el ERE, porque de lo contrario la negociación se alargaría.

La empresa Ondara ha transmitido al sindicato la intención de empezar con 3,5 hectáreas la plantación de cannabis "y con eso ya tienen trabajo para más de 200 personas".

Ondara prevé invertir 10 millones de euros en los trabajos de adaptación de las instalaciones, para los que mantendría una treintena de puestos de trabajo.