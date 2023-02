Covaleda Fest aplaza su segunda edición a 2024

Lunes, 13 Febrero 2023 21:14

Así ha apuntado que un proyecto de la calidad y dimensiones requeridas que no solo cumpliera las expectativas, si no que superase la gran experiencia de la primera edición, dependía de una serie de factores que "de manera inoportuna no se han dado en tiempo para que sea viable que el festival se realice en las fechas anunciadas, por lo que hemos tomado la decisión de posponerlo al próximo año con el suficiente tiempo para poder tener garantizada la realización del mismo en las condiciones que os merecéis"

En primer lugar, la organización ha procedido a devolver el importe íntegro de los abonos (gastos de gestión incluidos) a tods los que los han adquirido.

Todos los que han comprado sus abonos para este años, además de la devolución íntegra del dinero, tendrán una abono de manera totalmente gratuita para las nuevas fechas de la segunda edición del festival

El primer festival de música multitudinario de la provincia de Soria cerró su primera edición por todo lo alto el verano pasado, con 30.000 asistentes, de los cuales 6.000 con acampada en el propio recinto en uno de los mejores zonas de acampada de la Península y con público de todas partes de España y de otros países como Francia o Italia.

En cuanto a los conciertos, el público asistente pudo disfrutar de sus artistas favoritos en un entorno inigualable, uno de los mayores pinares de Europa.

Morad, Natalia Lacunza, Rels B, Feid, Capo Plaza, Wade, Marc Seguí o Viviana Casanova fueron algunos de los artistas que hicieron vibrar la primera edición del Covaleda Fest.

Otro de los aspectos positivos que dejo el festival en toda la provincia de Soria fue el impacto económico. En total más de un millón de euros con el 100 por ciento de ocupación hotelera y de casas rurales en la comarca de Pinares y apenas plazas hoteleras disponles en toda la provincia de Soria.