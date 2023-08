TRIBUNA / Tiro un guante para quién lo quiera recoger…

Miguel Ángel Miguel, primer teniente de alcalde de El Burgo de Osma–Ciudad de Osma, invita al presidente de Telefónica a disfrutar de las fiestas y todo lo que atesora El Burgo de Osma. Y de paso a conocer los problemas de conexión a Internet que sufren en la comarca.

Vivimos días festivos en la Villa Burgense, un municipio que supera los 5.000 habitantes, en estas fechas triplica su población, un lugar predilecto para el turismo y cómo no, para muchos sorianos.

Un lugar precioso que adolece de los problemas característicos de esa España “Vaciada” tan de moda para nombrarla por todo aquello que no tiene.

oy me recordaban. los vecinos del barrio de Berzosa la situación que atraviesan en cuanto a telefonía. Sin teléfono, sin internet, uno de los barrios de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma no dispone de un servicio básico del siglo XXI. El teléfono.

En precampaña paseando por el barrio, me decía un padre: “Mis hijas tienen que irse a El Burgo para poder teletrabajar”. Otro vecino me comentaba, “la antena toma la señal de la

antena del pueblo de Ucero y cuando aquella se satura aquí los móviles no tienen internet”.

Hoy me explicaba otro padre, “no puedo traer a mi hija conmigo el mes que me corresponde porque aquí no hay internet”. Otra vecina me explicaba muy molesta la ausencia de cobertura.

Barrios que tienen este servicio que se está poniendo tan de moda ahora que es el “médico a demanda”, se quedan sin servicio de telefonía. ¿Por qué?

La Ciudad de Osma, hace menos de un mes un vecino del barrio de Osma me preguntaba, “¿para cuándo la fibra en Osma?”, el alcalde y los técnicos del Ayuntamiento burgense llevan desde febrero hablando con la compañía telefónica de esta cuestión. De esta y de la del barrio de Berzosa, así como la del barrio de Valdelubiel o la situación del barrio de Torralba del Burgo.

La ausencia de soluciones por parte de la compañía se hace notar y el tiempo pasa.

El que la compañía no deposite las fianzas para las licencias de la acometida de fibra desde el mes de febrero, implica un retraso para que la Ciudad de Osma pueda disponer de internet de banda ancha, dónde los empresarios puedan trabajar o teletrabajar y realizar videoconferencias de calidad. No hay fianzas, no hay fibra, eso no lo dicen cuando llaman los afectados a preguntarles.

Pero, qué soluciones nos da la compañía para los barrios de Valdelubiel, de Torralba del Burgo o Berzosa, qué les dirá a los vecinos de este municipio por el servicio que les ofrece. ¿Vendrá el Sr. José María Álvarez-Pallete a visitarnos en estas fechas para reconciliar la postura de su compañía con la de nuestros vecinos?

Le lanzo el guante para que en estas fechas venga a disfrutar de nuestra fiestas, del calor de sus gentes, de nuestra gastronomía, conocer nuestros monumentos y nuestras tradiciones y, ¿después? Después siendo un nuevo enamorado de nuestra tierra estoy seguro que D. José María, nunca nos trataría tan mal.

Fdo:Miguel Ángel Miguel. Primer Teniente de Alcalde de El Burgo de Osma–Ciudad de Osma