Los alumnos de Gómara diseñan proyecto turístico para conocer la comarca

Martes, 24 Marzo 2026 15:22

El alumnado del CRA Campo de Gómara presentará durante la próxima Semana Santa el proyecto turístico "Explora los encantos de Soria a pie”

El alumnado del CRA Campo de Gómara presentará durante la próxima Semana Santa esta iniciativa educativa que invita a descubrir los pueblos del entorno a través de rutas señalizadas y contenidos digitales creados por los propios estudiantes.

El CRA Campo de Gómara está formado por aulas en los municipios de Gómara, Deza, Almenar de Soria y Serón de Nágima, y acoge alumnado procedente de ocho localidades del entorno, lo que convierte este proyecto en una iniciativa que representa a buena parte del territorio rural de la zona.

El proyecto nace con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural, cultural e histórica del territorio, poniendo en valor sus paisajes, su patrimonio y las historias que forman parte de la vida rural soriana.

Los habitantes de estos pueblos son quienes mejor conocen sus caminos, sus rincones y sus tradiciones.

Por ello, esta iniciativa propone descubrir el territorio desde la mirada de quienes viven en él, en este caso a través de la perspectiva del alumnado del CRA Campo de Gómara.

Para su desarrollo, los niños y niñas han realizado un completo trabajo de investigación y creación.

Han recopilado información sobre los pueblos y sus principales puntos de interés, diseñado folletos informativos de las rutas, grabado vídeos explicativos y transformado todo ese contenido en códigos QR que los visitantes podrán escanear durante el recorrido.

Las rutas invitan a recorrer los pueblos a pie, siguiendo distintos puntos de interés donde se ubican estos códigos QR.

Al escanearlos con el teléfono móvil, los visitantes podrán acceder a vídeos y audios con información, curiosidades e historias locales narradas por el propio alumnado.

Con este proyecto, el CRA Campo de Gómara pretende fomentar el conocimiento del territorio, el turismo sostenible y el orgullo por el patrimonio local, al tiempo que convierte al alumnado en protagonista activo en la difusión de la riqueza cultural de sus pueblos.

La iniciativa verá la luz coincidiendo con la Semana Santa, un periodo de gran afluencia de visitantes en la provincia, ofreciendo así una nueva forma de caminar, escuchar y descubrir los encantos de Soria